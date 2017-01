Editorial Gratacels a Escaldes-Engordany?

El Comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir el pla l’urbanisme de la parròquia, amb la vista posada al 2030, un pla que preveu un bon rentat de cara, especialment a les zones que encara queden per construir.



Realment, mirant enrera, la fisonomia del país ha patit força canvis. I no cal anar als anys 50 o 60, només cal anar a finals dels anys 90 o a principis d’aquest segle, quan gran part del que ara és la zona comercial tenia una cara ben diferent i una mica més salvatge.



S’ha urbanitzat tota la zona, des de l’avinguda Carlemany fins al riu, on abans hi havia camps de tabac, i aquell aparcament de terra (i fang) on s’hi posaven les firetes per festa major o el circ quan venia a la parròquia. Realment, si passés com a les pel·lícules i algú es despertés després de 20 anys inconscient, veuria un panorama ben diferent de la parròquia, i del país en general.



Però sembla que encara queda força cosa per fer, per això el pla d’urbanisme projecta un creixement de la parròquia que es preveu en uns 4.000 nous habitants en els pròxims anys, i evidentment, tots els habitatges que els hauran d’acollir.



Desenes de nous edificis adornaran l’skyline andorrà, ja que es preveu que aquests creixin verticalment i no pas a l’amplada. A més, un gran aparcament connectarà tots els soterranis dels edificis entre ells i amb els aparcaments ja existents, creant un gran gruyère que serà com una petita ciutat subterrània només amb carrers i molts llocs per aparcar-hi els vehicles.



És evident que encara ens queda molt per veure, ja que de canvis se’n van produint a diari i cada un d’ells esborra les antigues petjades de les nostres ciutats per deixar-ne de noves.