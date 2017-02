Els pouets: l’aparcament maleït

La història de l’aparcament d’Els Pouets és la història d’un fracàs. Construït per ser un aparcament d’última tecnologia que permetia que els cotxes hi aparquessin a través d’uns ascensors que els col·locaven al seu lloc, ha passat gairebé més temps tancat que no pas en servei.

El sistema en si no és dolent, de fet és el mateix que els aparcaments més moders utilitzen, que el propietari del vehicle posa el cotxe sobre unes plataformes i marxa, mentre l’ordinador mou un mecanisme d’ascensors que col·loca els cotxes ordenadament en diferents pisos. Una tecnologia similar (salvant les distàncies) de la que utilitzaven els videoclubs amb els DVD's o alguns hotels ultramoderns amb les maletes dels clients a la sala d’emmagatzematge un cop han fet check-out.



Aventatges en té, des que els cotxes no es ratllen a la quantitat de vehicles que es poden posar en un mateix espai de la forma tradicional. Però té un gran inconvenient, que tot el mecanisme ha d’estar en condicions òptimes per funcionar. Fa una desena d’anys, quan funcionava, el tècnic de guàrdia es passava més hores allà que a casa seva, i els usuaris sovint havien de passar-se fins a mitja hora al carrer esperant que el seu cotxe baixés perquè s’havia quedat encallat l’ascensor. El tancament va anar acompanyat de trasllats dels abonats al Prat de la Creu, amb les molèsties que això va ocasionar-los.

I ara, després d’anys tancat i reformes, les millores triguen molt més del previst i el comú ha posar un ultimàtum per intentar que s’obri de manera immediata, o es canviï d’empresa concessionària. Mentrestant, els veïns de la zona, segueixen fent voltes per trobar lloc per aparcar.