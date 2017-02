Editorial Quin país els tocarà als nostres nets?

Quina Andorra trobaran els nostres descendents? Quines seran les hipoteques que els deixarem i en quines condicions els deixarem el país? De ben segur que la voluntat de tots els dirigents actuals és la de deixar una Andorra millor als seus nets, però que n’opinaran ells? Avui EL PERIÒDIC inicia una sèrie d’entrevistes als joves dels diferents partits polítics ara que hi ha joventut a totes les formacions. La voluntat d’aquestes entrevistes és saber com veuen el futur els que el dia de demà poden ser els polítics que tallin el bacallà, o els que estiguin a l’oposició i plantin cara als que manen. Quin és el país que anhelen? Com creuen que evolucionarà Adorra? Hi haurà possibilitats d’avortar? Com s’organitzarà políticament? Aquestes són algunes de les reflexions que ells mateixos han fet, i que també traslladem a través de la nostra web als lectors a través de la nostra enquesta. Els joves entrevistats es mostren a favor de poder opinar a través d’un referèndum popular si Andorra ha de ser República o seguir sent un coprincipat, malgrat cadascun té la seva opinió sobre el resultat que podria tenir. Els nostres lectors que han respost l’enquesta creuen, en la seva gran majoria, que mai existirà aquest referèndum. Tot plegat són temes que els joves d’ara hauran d’encarar en un futur, i en un món tan hermètic com el dels partits polítics, els quatre que hem entrevistat representen la nova fornada que encararà tots aquests dubtes. La percepció general és que els joves no s’interessen gaire per la política, aquestes properes setmanes tindrem l’exemple de quatre d’ells que sí que hi tenen interès i són gent que molt probablement en els propers anys en parlarem força, però tot nois. Potser ara cal impulsar la presència de les noies a la política, per començar a preparar el terreny polític de la igualtat.