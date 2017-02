Editorial El pont de Peramola, un punt negre que cal suprimir

La C-14 ha estat objecte de nombroses millores en els darrers anys. L’obra més important va ser la construcció dels túnels d’Oliana, que van permetre reduir notablement la durada del trajecte entre Barcelona i Andorra, beneficiant a catalans i andorrans.

S’ha de destacar el comportament del Govern català, que s’ha mostrat generós pel que fa a les infraestructures, sense que aquesta afirmació suposi renunciar a noves millores que són necessàries, algunes d’elles de forma urgent.

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha licitat les obres de condicionament i millora de la seguretat de la carretera C-14 a l’altura d’Organyà, que inclou la construcció d’un nou túnel per evitar un tram del congost de Tresponts, a la vall del riu Segre. Ho ha fet després de l’ensurt d’un conductor que va poder patir lesions molt greus quan un roc de grans dimensions va caure sobre el vidre del davant del seu vehicle. Aquest és un tram amb un elevat risc de despreniments que sortosament té els dies comptats.

Un altre tram que els conductors andorrans coneixen prou és el pont de Peramola, on s’arriba després de circular pels túnels de forma còmoda. Un informe que ha estat lliurat al Servei Territorial de Carreteres de Lleida alerta del seu mal estat i del perill que comporta, ja que les mateixes tanques de protecció estan tan deteriorades que no podrien aturar un vehicle, que acabaria caient al precipici. El risc s’incrementa perquè és tracta d’una zona on sovint hi fa un fort vent que es capaç de fer bolcar vehicles de grans dimensions, però també furgonetes.

S’ha de confiar en què no s’hagi de lamentar cap accident en aquest tram i que les obres a Tresponts vagin acompanyades de la millora del pont de Peramola.