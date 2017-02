Editorial Carnaval, l’excusa per poder repartir

Possiblement quan a qualsevol andorrà li pregunten, quan viatja fora del país, algunes de les típiques tradicions d’Andorra, una de les que figura al top 10 és el Ball de l’Ossa, o per extenció, el carnaval a Encamp. Efectivament, es tracta d’una de les tradicions més nostrades del Principat, i malgrat que és una festivitat que es celebra a molts indrets del planeta, a cada lloc es perfila d’una manera diferent.



A Andorra el carnaval és ben viu, es podria pensar que essent vacances escolars, com passa sovint, la gent fuig del país en massa i aquí s’hi queden els turistes i els que es dediquen a sectors vinculats amb els serveis i el turisme, però en canvi, sorprèn la vitalitat de la festa que permet que siguin diverses les parròquies que a la seva manera la celebren i, durant uns quants dies, compaginen les ganes de festa, la disbauxa i la feina.



Ahir, a Encamp, n’hi va haver una nova dosi, el judici dels contrabandistes, que cada any, amb to de crítica i sorna, reparteix a tord i a dret aprofitant l’actualitat, sobretot política i social. Naturlàndia i la situació dels dos excònsols de Sant Julià, Jordi Cinca i la querella que li han interposat, l’Estació d’Autobusos o la Copa del Rei de bàsquet han estat els temes que han representat els joves d’Encamp en aquesta festa, d’origen medieval que es representa cada any amb el jovent com a protagonista, amb un estat físic una mica tocat desprès d’hores de gresca, i amb l’humor com a protagonista davant de cada any més gent.



De fet, enguany Ordino també recupera aquesta tradició de fa centenars d’anys, amb l’esperança que, encara que sigui per uns minuts, tornem a posar-nos a la pell dels andorrans que poblaven aquestes terres quan el país encara no tenia absolutament res a veure amb el que ara tenim.