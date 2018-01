L’alcohol és massa present a les carreteres del país

La campanya de controls d’alcoholèmia que ha dut a terme la Policia des del 13 de novembre va acabar ahir amb el balanç de 47 persones detingudes, a les qual s’ha de sumar altres 29 conductors per conduir sota els efectes de l’alcohol, però que van ser interceptats en accidents, infraccions o controls rutinaris. En total, del 13 de novembre al 7 de gener han estat 76 les persones detingudes per conduir amb una taxa d’alcohol per sobre del límit legal. Es tracta d’una xifra significativa i prou important que denota que falta encara molta conscienciació, doncs és de suposar que hi ha hagut un nombre important de persones al volant amb varies copes de més que no han estat detectades pels controls de la Policia però que amb la seva temeritat han posat en risc a la resta de conductors.

I és que per molt que s’insisteix encara hi ha una certa tolerància en la societat, especialment en dates tan populars con el Nadal, quan el consum d’alcohol és més elevat. Tothom sap que conduir sota els efectes de l’alcohol incrementa el risc de tenir un accident, o parlar amb el mòbil i llegir missatges, però son escenes que es poden veure quotidianament. L’alcohol està més estigmatitzat però encara és massa present a les carreteres.

Per això són importants els controls d’alcoholèmia. No tant per les detencions, sinó per l’efecte dissuasori, doncs en mols casos els conductors opten per no veure per temor a ser aturats en un control i no tant pel convenciment que és la decisió correcta. L’elevada xifra de detencions és la clara evidència que els controls són necessaris per visualitzar que hi ha vigilància i que conduir ebri és un perill però també un risc de ser interceptat i detingut per la Policia. Els controls continuen sent necessaris, com demostra aquest balanç.