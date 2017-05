Entrevistes JOSEP MARSAL: «Promovem l’esperit cívic de la joventut» JOSEP MARSAL President ACLHMF Josep Marsal mostra un diploma i una placa dels premis Civisme, ahir.

L’Associació dels Condecorats de la Legió d’Honor i de l’Ordre Nacional del Mèrit Francès, constituïda l’any 2011, va entregar ahir els premis de Civisme a la sala d’actes de MoraBanc. L’entitat, presidida per Josep Marsal, guardonat per la Legió d’Honor, ha atorgat enguany dos premis a les iniciatives Jove Voluntariat Lector i Conseil de vie collégienne del Lycée Comte de Foix. / Per ESTHER JOVER MARTIN



–Quanta gent forma part de l’associació?

–Som 39 membres, tots residents al Principat, sense distingir nacionalitats. En poden formar part totes les persones condecorades que sol·licitin l’adhesió. A Andorra hi viuen una vintena de condecorats més que no estan associats a l’entitat.



–Quina és la funció de l’entitat?

–La defensa dels interessos dels membres de l’associació i el foment dels valors de la Legió d’Honor –creada per Napoleó– i el Mèrit Francès –creat per De Gaulle– i la contribució al desenvolupament de l’esperit cívic a través de la joventut d’Andorra; per això, hem creat el premi de Civisme.



–A qui va dirigit el premi de Civisme?

–A joves de 10 a 20 anys dels tres sistemes educatius. Hi ha dos premis, un individual, per a un jove que hagi protagonitzat un acte cívic notori, i un col·lectiu. Aquest any, per primera vegada, l’individual ha quedat desert. Segur que hi ha joves que se l’han merescut però no els hem detectat ni s’han presentat les candidatures.



–Qui proposa les candidatures?

–Bé, o ens les proposen des dels sistemes educatius, amb els quals estem en contacte, o les seccions socials dels comuns o les ONG.



–I qui decideix els guanyadors?

–El jurat, format pel ministre d’Educació, un representant de cada sistema educatiu (directora de l’Escola Andorrana, la consellera d’educació espanyola i el delegat d’ensenyament francès) i quatre membres de la junta directiva de l’associació.



–Quantes candidatures han rebut?

–Quatre de col·lectives. Després de descartar-ne dos, no podíem escollir quina iniciativa era la més cívica i hem atorgat un premi ex aequo.



–I els guanyadors són?

–El Conseil de vie collégienne del Lycée Comte de Foix. Un grup d’estudiants, en horari extraescolar, organitzen festes, detecten punts de l’institut que s’han d’arranjar, promouen un aparcament per a bicicletes i patinets... L’altre guanyador és el Jove Voluntariat Lector, format per alumnes dels tres sistemes educatius i el Col·legi dels Pirineus, que porten la lectura a les residències de la tercera edat, a les persones discapacitades, etcètera.



–Què guanyen?

–Un diploma per a cada alumne i una placa per al grup, i mil euros per al projecte que aquest any s’han repartit en dos.



–El premi Civisme ja està consolidat?

–Sí, però després del que ha passat aquest any, que el premi individual ha quedat desert, hem decidit prendre’ns un any de reflexió per preparar-ho millor per al 2018. Potser ho farem biennal. Ens hem trobat que hem repetit premiats i hem de mirar els requisits de les candidatures.



–Vostè quina condecoració té?

–La de la Legió d’Honor. El vicepresident, Jordi Aristot, té el Mèrit Francès.



–Per quin motiu li van donar?

–La veritat és que no ho sé! [riu].