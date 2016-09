Lladrucs i miols molestos

En més d’una ocasió hem vist un cartell en algun edifici amb una queixa dels sorolls que produeixen els animals domèstics. Una causa és la manca d’atenció o cura que tenen alguns propietaris cap a les seves mascotes i la manca de respecte cap al veïnat, però també la manca de legislació, el que fa impossible efectuar qualsevol mesura correctora al respecte.



La legislació no regula la contaminació acústica provocada per animals. Gosseres particulars o animals en balcons en ocasions fan difícil la convivència i revelen la poca ètica d’alguns propietaris, però, què s’hi pot fer al respecte?



La primera opció és posar-se en contacte amb el propietari de l’animal i demanar-li que corregeixi el problema. En moltes ocasions, però, no responen amb massa amabilitat i reivindiquen el seu dret de fer el que desitgin amb la seva mascota. Si hi ha un maltractament o es detecta que l’animal no està en condicions, el primer que es pot fer és presentar una queixa al Servei de Tràmits, que la cursarà a qui correspongui i es comprovarà si l’animal està en les condicions adequades. De fet, la llei prohibeix tenir els animals tancats als balcons, tot i que encara s’ha de desplegar el reglament. També es pot avisar les associacions d’animals com Laika.



També es pot acudir al Servei de Policia si les molèsties són per sorolls a partir de les deu de la nit, però els agents només poden advertir al propietari, sense que hi hagi cap sanció prevista si no se soluciona el problema, pel que, tot i la comprensió que els membres del cos d’ordre públic mostren al respecte, la seva tasca és purament informativa.



Un dels afectats per un cas d’una gossera instal·lada a la proximitat de casa seva explica que després de no obtenir una solució a les queixes presentades es va adreçar al Raonador del Ciutadà, que li va comunicar que des del departament de Medi Ambient se li va manifestar que si una activitat genera una molèstia de soroll «es pot implantar aïllaments acústics o limitadors de potència acústica, però en el cas dels gossos que borden és difícil (...), els gossos són essers vius i tenen reaccions condicionades a la raça, a l’estat d’ànim de l’animal, a la seva cura diària, a la presència o no de factors externs difícilment controlables». Per tot això, Medi Ambient va trametre el cas a Agricultura, del qual en depèn la legislació en matèria de protecció dels animals.



Agricultura va notificar al Raonador que «la normativa vigent en matèria de tinença i protecció dels animals no inclou cap precepte en referència als nivells acústics de les emissions vocals dels animals (...), el que no permet a l’Administració sol·licitar accions de correcció al titular dels animals».

El Raonador ha transmès un informe i suggeriment al Consell General «sol·licitant l’elaboració d’una proposta legislativa que reguli les relacions de veïnatge pel que fa a les qüestions derivades de la contaminació acústica o de temes relacionats amb sorolls provocats per animals».