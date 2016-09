Telecinco, el canal preferit

Telecinco és la cadena de televisió preferida pels espectadors televisius d’Andorra. El canal espanyol endegat per la corporació de telecomunicacions Mediaset –fundada i presidida per l’exprimer ministre italià Silvio Berlusconi– lidera una graella d’audiències en què l’única emissora que hi té presència i no és de parla espanyola és TV3. Juntament amb el producte estrella de Mediaset apareix un altre producte de l’empresa italiana: Cuatro és el tercer canal més vist pels nacionals. Entremig d’ambdues cadenes s’escola la competència més directa al país d’origen, Antena3.



Les dades registrades pels aparells d’Andorra Telecom pel que fa al consum televisiu del passat mes de maig dibuixen una audiència clarament decantada pels productes del país veí i que també s’assimilen, d’altra banda, als gustos de la ciutadania espanyola. Com a baix, Telecinco i Antena3 es disputen la primera posició de la llista. I no només pugnen per encapçalar la graella sinó també pels cinc llocs més avantatjosos. L’única cadena que s’escola és Televisión Española, el ventall audiovisual de la qual trenca amb el binomi Mediaset-Atresmedia. La Sexta, producte també pertanyent a aquest darrer grup de comunicació esmentat, tanca el podi dels cinc canals amb major popularitat al Principat el mes de maig, una tendència que poc varia d’una a altre mes.

TV3, en la pugna / De les desenes i desenes de canals que avui composen el ventall televisiu que es posa a l’abast del públic, la primera vintena dels més exitosos es nodreixen en la seva totalitat de propostes en llengua espanyola. Únicament una cadena trenca amb aquesta homogeneïtat: TV3. L’emissor públic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és l’únic que no s’expressa en castellà. Segons els recomptes d’Andorra Telecom, el català queda en sisè lloc pel que fa a la programació predilecta de la ciutadania. Així, la pública andorrana segueix sense aconseguir convertir-se en un referent per al país.



Els esforços d’Andorra Televisió no donen fruits, havent observat desinflar-se el seu pressupost any rere any durant aquests últims temps i com a conseqüència de la crisi econòmica. La falta de recursos –monetaris i, consegüentment humans i tècnics– impedeix a l’organisme instal·lat a la Baixada del Molí proporcionar una programació a l’audiència amb què pugui guanyar-se la seva fidelitat i aparèixer entre els 20 canals preferits per la societat a qui vol representar.

Gust per les sèries i els Films / Els realitys de Telecinco i Cuatro i els programes d’humor d’Antena3 i La Sexta, entre les moltes propostes amb què omplen els dials les 24 hores, els set dies de la setmana, són les preferides pel que fa al consum televisiu andorrà, però les sèries i les pel·lícules es troben també entre l’entreteniment audiovisual que més agrada. Així es dedueix de l’observació de la llista de canals televisats que més veu la població andorrana.



Després de les cadenes que també a Espanya compten amb les xifres d’audiències més altes i que s’imposen competència les unes a les altres per aconseguir superar percentatges dia rere dia, es pot veure com els canals en què les sèries ocupen un espai important dins dels horaris es guanyen una de les posicions predilectes dins de l’àmbit de l’audiència del Principat.



Tot just darrere de TV3 i fins a tancar el top deu, els Simpson, La que se avecina, Vikings i The Walking Dead es guanyen un lloc entre Sálvame, Gran Hermano, El Hormiguero, El Intermedio i Velvet. En aquest ordre, Factoria de Ficción (FDF), Mega, Canal + Estrenos i la versió espanyola de la cadena estatunidenca Fox conformen la llista de canals més vistos a Andorra.



La infinitat de productes amb què compten els dos colossos espanyols de l’audiovisual segueixen copsant la graella. Divinity, Nova i Neox, a les posicions, respectivament, 11, 12 i 13, confirmen la debilitat dels andorrans per les sèries i la incondicionalitat de les persones vers aquestes produccions malgrat les seves emissions siguin, com és el cas d’aquestes tres cadenes esmentades, de vells temporades i repetides fins a la sacietat.



La infància constitueix en gran mesura les audiències televisives segons es desprèn de les dades que les estudien quantitativament. Disney Channel també apareix entre la selecció dels residents al Principat a l’hora de seure per veure la televisió, al qual segueix un canal de recent creació, de la mà de l’operador de telecomunicacions Movistar: #0 és la 14a emissora més vista.

El gust per les sèries es confirma amb l’aparició en el desglòs d’espais televisius amb major proporció d’audiència de la Discovery Max així com d’AXN.

El francès no crida / Així com el català aconsegueix estar present de la llista a través de TV3, el francès no s’hi aconsegueix ficar malgrat que l’oferta televisiva a Andorra disposiu de nombroses emissores franceses. Cap d’aquestes apareix entre les més vistes a Andorra malgrat la proximitat no només territorial, sinó la xifra de residents gals i el fet, entre altres aspectes, que els sistemes educatius del Principat apostin pel francès no només com a assignatura sinó com a llengua vehicular dels seus centres i dels milers d’infants del país. La societat andorrana opta per Telecinco i Antena3.



ATV no aconsegueix guanyar-se el públic del país/ Andorra Televisió (ATV) segueix sense aconseguir aparèixer entre les primeres posicions de l’oferta televisada per la que més s’interessen els nacionals. És en bona mesura el mitjà a través del qual la ciutadania opta per mantenir-se informat sobre l’actualitat, mitjançant els telenotícies del migdia i el vespre i juntament amb la ràdio, pel que fa als mitjans radifònic i audiovisual. La resta de productes que omplen la graella, però, no aconsegueixen atraure una audiència molt buscada per una infinitat d’empreses comunicatives i molt competitives, amb recursos amb què a Andorra ni es somnia. Només cal apreciar que el pressupost amb què ATV paga tot l’any els seus treballadors és el mateix que Antena 3 o Telecinco disposen per a la producció d’un sol programa.