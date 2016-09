Ted, Marshall, Lily, Barney i Robin, si cap, cadascun més esbojarrat

Diu la llegenda que tots tenim una mitja taronja. Hi ha qui té la sort de trobar-la i qui pel contrari, acaba trobant una mitja llimona: aquella persona àcida i difícil d’empassar amb qui et pensaves que tindries una fantàstica relació i que al final no ha fet més que deixar-te un mal sabor de boca.



Ted Mosby (interpretat per Josh Radnor) és un arquitecte que es passa mitja vida buscant la seva dona ideal. I en el decurs, no fa més que trobar-se amb noies de tota mena. Així, amb un to còmic i moments que veritablement et fan plorar de riure, Ted narra la seva esbojarrada i curiosa vida capítol rere capítol. La història, però, no se la narra als espectadors, se la narra als seus propis fills, qui sorpresos escolten una rere una les anècdotes que el seu pare ha anat acumulant abans de conèixer la seva mare. D’aquí ve el títol de la sèrie: Como conocí a vuestra madre (How I meet your mother).



Ted no es deixa ni el mínim detall a l’hora de narrar com a aconseguit trobar la seva mitja taronja. Tot i que si algú pot arribar a pensar que aquesta és una sèrie romàntica, res més allunyat de la realitat, precisament, si una cosa no té la sèrie són moments de romanticisme pur i embafador. Perquè com se sol dir: «En la guerra i en l’amor tot s’hi val».

Ted no està sol / Però Ted no explica les seves aventures en solitari, sempre està acompanyat dels seus fidels amics: Marshall Eriksen (Jason Segel), Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Barney Stinson (Neil Patrick Harris) i Robin Scherbatsky (Cobie Smulders). Cada qual més esbojarrat i únic.



Un aspecte fascinant de la sèrie és que tot i que se centra en Ted, cada personatge té la seva força i la seva pròpia història. Així, les seves vides es van entrelligant i van conformant un seguit de situacions còmiques que aconsegueixen enganxar l’espectador.



La sèrie es composa de set temporades i cada una d’elles s’integra per capítols de 20 minuts aproximadament. Aquesta durada facilita la seva visió, ja que és prou llarga com per enganxar-te a la trama de cada capítol i prou curta com per deixar-te amb ganes de més.



No em posaré a explicar que succeeix en cada temporada, perquè crec que aquesta és una sèrie que s’ha de veure i que s’ha d’anar descobrint capítol rere capítol. A parer personal, i per si encara no ho havíeu dennotat, crec que es tracta d’una sèrie fantàstica. És una col·lecció molt completa, perquè tot i que es basa en l’humor còmic, hi ha moments que veritablement et fan reflexionar. I si aconsegueixes empatitzar amb els personatges, fins i tot t’hi pots veure reflexat. I és que al tractar-se de cinc personatges –podríem dir, principals– cada un d’ells evoca una personalitat i una manera de viure completament dispar, assegurant-se així el tret i tenint cinc oportunitats de connectar amb un tipus diferent de públic.



Tenim al protagonista, Ted Mosby, que no es dóna mai per vençut i que intenta conquistar la seva batalla personal i emocional constantment. Ted persisteix i persisteix fins arribar a trobar la persona que ell vol al seu costat i que considera com a mitja taronja. Qui sap, però, si aquesta serà la mare dels seus fills... Aquí ho deixo.

Després està Marshall Eriksen, el millor amic i fidel company de Ted. Marshall és un entranyable ciutadà de poble que ha deixat la casa de la seva mare per anar-se’n a viure amb Ted a la gran ciutat: Nova York. Però parteix amb un avantatge, i és que ell ja fa anys que ha trobat a la seva mitja taronja i, afortunadament, comparteix la seva vida amb ella, amb Lily Aldrin.



Lily té un paper fonamental, doncs en moltes ocasions és qui li busca parella a Ted. I tot i que sempre ho fa amb bona fe, mai acaba encertant amb les noies que presenta al seu amic. Fins que li presenta a Robin Scherbatsky.

Robin farà que es conegui el Ted més romàntic, més entabanador, més esbojarrat i també més inestable. A Ted se li para el temps i el cor quan pensa en Robin. Però hi ha un gran handicap, i és que cada cop que els dos personatges intenten estar junts, sempre, per A o per B, acaben separant-se.



Tot i això, tampoc poden estar l’un separat de l’altre, i finalment, Robin s’acaba convertint en una integrant més del grup que els acompanya en les diverses bajanades que van vivint. Però Ted no s’enganya, l’amor que sent per Robin no pot desaparèixer, i els seus camins sentimentals no fan més que entrelligar-se. I per qui s’ho estigui preguntant: És Robin la mare dels fills de Ted? Bé, respectant als qui vulguin veure la sèrie, no ho respondré.



Ens queda Barney Stinson, per a molts, el personatge més dispar. És, com dir-ho, molt, però que molt peculiar. Barney representa a un solter d’or. No té mai preocupacions, i si les té, procura que ningú les noti. Barney podria ser l’enveja de qualsevol: s’emporta una noia diferent cada nit al llit, lliga amb tothom qui vol i més i gaudeix d’una vida adinerada i una feina que, a més d’agradar-li, no li procura mal de caps. Sembla idíl·lic, oi? Doncs Ted no li canviaria per a res la seva vida, i és que per moltes facilitats i bones aventures que tingui Barney, aquest no disposa d’una companya sentimental que li faci viure el que és estar enamorat.



I com en qualsevol colla d’amics, sempre hi ha històries i situacions que es van entrellaçant, ara un amb aquest, ara aquell amb l’altre... Però Ted té una cosa clara, no vol perdre de vista el seu futur i la seva esperança d’envellir amb una dona estimada al seu costat.

Una sèrie de realitat / La sèrie narra la vida de cinc persones que acaben sents íntims amics i que viuen una aventura rere l’altra a Nova York. Però són aventures realistes, que perfectament podrien formar part de la vida de qualsevol ciutadà.



Precisament, els productors de la sèrie, Craig Thomas i Carter Bays, es van basar en la seva pròpia amistat i les seves relacions per crear els personatges (sobretot a Ted i Marshall) i narrar algunes de les peripècies que viuen.

Tots els premis / Per aquesta complexitat de narrar situacions còmiques reals, la sèrie ha estat nominada a 72 premis i n’ha guanyat 18. Cómo conocí a vuestra madre ha estat nominada a 28 Premis Emmy, inclosa una nominació com a Millor Sèrie de Comèdia. Els actors Alyson Hannigan i Neil Patrick Harris han rebut premis per la seva actuació, rebent tots dos d’ells premis en els People ‘s Choice Awards.



A més, Harris també va ser nominat en els Premis Emmy i als Globus d’Or. El 2012, set anys després de l’estrena, la sèrie va guanyar el premi a la Comèdia de TV favorita en els People ‘s Choice Awards.

Tempos / La sèrie es va començar a emetre –als Estats Units– el 19 de setembre de 2005 i va finalitzar la seva trajectòria el 31 de març de 2014. Però actualment encara es pot veure en diverses cadenes anivell internacional, entre elles les espanyoles NEOX i FOX.



How I meet your mother és una sèrie que no té caducitat, doncs veritablement –encara que es torni a emetre d’aquí a uns quants anys– el públic seguirà volent saber més d’aquests personatges tant peculiars, perquè la seva història és propera i evoca dos grans temes que mai desapareixeran: l’amor i l’amistat.