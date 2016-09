Els servidors d’EMAP, Secnoa i Vallnord van caure al maig

Acabat una sessió ordinària del Comú d’Ordino que va durar un obrir i tancar d’ulls, va arribar el moment d’atendre als mitjans de comunicació. Una de les coses que es van treure a la llum, mitjançant els membres de l’oposició que estan a la junta, Eva Choy i Sandra Tudó, es va saber que l’1 de maig passat els dos servidors que van servir EMAP, Secnoa i Vallnord van caure i com a conseqüència d’això s’ha perdut tota la informació. Per això, Mortés va justificar que «és impossible fer un balanç de com ha anat el curs perquè no tenim les xifres». El cònsol major d’Ordino va apuntar que es deu a un «problema tècnic», va mostrar el seu disgust «perquè no és normal que caiguin els dos servidors» i també està a l’espera dels arguments de l’empresa externa que gestiona els servidors «perquè si hi ha alguna neglicència, ens hauran de compensar».

La oposició, Sandra Tudó i Eva Chyoy, , han demanat tota la documentació sobre els murs de les closes d’Ordino per saber si està tot en ordre en els permisos de la seva construcció. «Les obres es van autoritzar al juny del 2015 i hem fet una recopilació de la informació amb els permisos del comú i medi ambient», va respondre Mortés. Quatre propostes per al centre de congressos Mortés va assegurar que quatre empreses han presentat projecte per al centre de congressos. «Un d’ells és un parc infantil», va admetre Mortés. En tot cas, dilluns hi ha l’obertura de plecs. L’oposició també va dir la seva: «s’ha de donar més ús i hauria de ser turístic, amb activitats contínuament per donar vida al poble», va opinar Tudó. L’informe màster d'Arcalís estarà a finals d’any Finals del 2016. És la data que calcula Mortés per a la definició de l’informe màster d’Arcalís, qui va assegurar que «serà una prioritat en el respecte a la natura. No pensem tocar res que la faci malbé», va afirmar el cònsol major. Choy i Tudó estan al cas: «Sabem que s’està treballant en això , per veure si entren o no inversors privats». La sessió ordinària «més ràpida de la història» Ni 20 segons va durar la sessió ordinària. L’ordre del dia va ser aprovar l’acta de Consell del Comú del 25 d’agost, i ratificar els acords i aprovar les propostes de les actes de les juntes de Govern del 25 i 29 d’agost; i del 5, 12 i 19 de setembre. Cap objecció. Un vist i no vist que Mortés va acompanyar amb un «la sessió més ràpida de la història». Choy i Tudó sí que van oferir una pinzellada de com ha anat la temporada:, principalment la d’hivern «tots sabem que continua sent una estació deficitària però en general, segur que serà positiu. De fet, els resultats de l’estiu sí que els sabem». Cosa que va desvetllar Mortés: «Esperàvem 200.000 euros de benefici i n’hme obtingut 230.000».