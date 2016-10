Notícia Mateu deixa l’escó però defensa la seva innocència L’exconsellera reitera que sempre ha actuat amb honestedat i integritat Mertixell Mateu anuncia la seva dimissió, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

La consellera general demòcrata, Meritxell Mateu, va anunciar ahir la seva dimissió després que al matí sortissin a la llum diversos correus electrònics que demostrarien que va utilitzar el seu càrrec per intentar influir al grup parlamentari demòcrata i al Govern per canviar la legislació amb interessos privats mentre treballava per Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2012 i 2013.



Malgrat abandonar l’escó, Mateu va defensar la seva innocència i va reiterar que «sempre he actuat per l’interès general». «Sempre he actuat amb la màxima probitat, honestedat, integritat i respecte», va remarcar en el comunicat que va llegir en la seva compareixença davant els mitjans de comunicació i on no va acceptar preguntes.

Els motius que la van portar finalment ha prendre la decisió van ser, segons va manifestar, «perquè no vull seguir fent política en mig d’un clima extremadament enrarit on les difamacions són llei i on la dignitat del polític es qüestiona cada instant». «No m’identifico en aquests escenaris en els quals s’ha adherit bona part de l’oposició», va agregar.



La fins ara consellera, que no va fer cap esment als correus electrònics citats, va agrair la confiança de «totes les persones que m’han donat suport en aquests dies difícils» i va indicar que la seva voluntat «no ha estat mai trair la seva confiança ni perjudicar l’interès general, ja que l’únic greuge que vaig fer va ser treballar per a una entitat que està en procés judicial i que ara s’ha descobert que no complia amb la legalitat vigent».



La ja exparlamentària no va donar cap més explicació sobre l’activitat desenvolupada a l’entitat bancària i únicament es va remetre a una entrevista publicada ahir per l’agència ANA que portava per títol «m’he plantejat dimitir, però seria reconèixer actuacions que no he fet, i em dec a Ordino i a DA».



Sessió de control marcada per Mateu/ Abans de conèixer la renúncia de Mateu, el cap de Govern, Toni Martí, en resposta a una pregunta relacionada amb el cas i formulada pel conseller del grup mixt pel PS, Pere López, va insistir en què «no hem encobert res» i que no era l’Executiu el que havia d’actuar «perquè és un afer judicialitzat».



Tot apunta que el seu lloc l’ocuparà el segon suplent de la candidatura, l’ordinenc Antoni Missé. ja que el primer és l’actual cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés.



LES REACCIONS



Martí lamenta que se l’acusi «d’encobrir» la consellera



El cap de Govern, Toni Martí, va explicar ahir que la decisió de dimissió de Meritxell Mateu «s’ha consensuat amb DA i l’opinió del Govern». Amb tot, va lamentar que durant la sessió de control se l’acusés «d’encobrir» les actuacions de la ja exconsellera. Així mateix, el màxim responsable del Govern va apuntar que algunes de les preguntes formulades pels consellers generals eren «en nom de terceres persones que no estan escollides pel poble andorrà». D’altra banda, va avançar que «ho explicaré tot» en seu parlamentària malgrat insinuar que seria a porta tancada.



DA qualifica la decisió de Mateu de «valenta» i «responsable»



El conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, Miquel Aleix, va qualificar la decisió de Mertixell Mateu de «valenta» i «responsable». El demòcrata va acompanyar la ja exparlamentària durant la seva compareixença per anunciar la renúncia de l’escó i va manifestar, tot seguit, que el gest de Mateu «és un exemple d’honestedat i com a tal, els companys del grup demòcrata només li podem agrair l’acte que acaba de fer». I va afegir que «s’ha trobat en una situació que no es mereixia» i «ha pres una decisió valenta en pro del Consell General, del grup demòcrata i del país».



Liberals assegura que «era una situació insostenible»



El conseller general liberal, Ferran Costa, va opinar ahir després de conèixer la decisió de dimissió de Meritxell Mateu, que «era una situació insostenible» i que des del seu grup parlamentari únicament han demanat «una resposta al clam de la ciutadania: demanar explicacions al respecte». «Està clar per nosaltres que la situació era insostenible i potser ara podrem continuar la feina legislativa que ens pertoca d’una manera més assossegada». Amb tot, Costa va avançar que «no entrarem a causes que es puguin judicialitzar» perquè «no és la feina que ens pertoca».



El PS reclama una «investigació» pel ‘cas Mateu’



El conseller general del Grup Mixt (PS), Pere López, reclama que s’obri una «investigació» pel ‘cas Mateu’, ja que «no deixarem que es doni carpeta a l’assumpte» amb la dimissió de la consellera. López va considerar ahir que la renúncia de l’escó «era absolutament inevitable» però va insistir en què «els fets s’han d’investigar, cal aclarir-los i veure si no hi ha alguna cosa més». En aquest sentit, el socialdemòcrata va apuntar que «el Govern, el ministeri fiscal i el propi partit no poden desentendre’s de la qüestió» sinó que «cal anar fins al final». El PS, va remarcar, «insistirem en aquest tema».