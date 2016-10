Martí deixa entreveure que Alcobé seguirà com a ministre

El cap de Govern, Toni Martí, va deixar entreveure ahir que el ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, continuarà en el seu càrrec, almenys durant una setmana més.



Martí va assegurar que durant la propera setmana es faran reunions, i «en totes elles hi seran cadascun dels ministres del Govern». També va destacar que els ministres estaran «sota pressions i insinuacions», perquè «hi són», però encara «hi seran més».



A més, el cap de Govern va destacar que Alcobé li va lliurar ahir al matí una carta expressant els termes en relació a la disposició del seu càrrec, però que encara no ha tingut «temps de llegir-la». Així, el cap de Govern no va voler detallar si la continuïtat d’Alcobé serà definitiva o si tan sols s’està aplaçant la decisió dea continuar amb Alcobé al capdavant del ministeri.



Amb tot, Martí creu que s’està arribant «a uns nivells que em sap greu, però no perquè sigui el cap de Govern, em sap greu per Andorra. Doncs es comenta en cercles estrangers que estem a punt de fer caure el Govern». I «si el que es vol és el meu lloc, el dono», va afegir Martí. El cap de Govern també va reconèixer que hi ha dies en què es planteja «avançar les eleccions, clar que ho penso, perquè veig com pateixen els ministres i les seves famílies». I si «tingués el convenciment que aquí ningú es plegarà als interessos d’uns quants –perquè s’ha de defensar l’interès nacional– demà ho faria».

«Que es vagi a la Fiscalia» / Martí considera que aquells que creguin que el Govern «està fet de tantes males persones» haurien d’anar «a la Fiscalia. El que no podem és contínuament –perquè surten mitjans de comunicació que insinuen coses– sortir cada dia. Perquè al final, qui en sortirà perjudicat de tot això és Andorra».

Intervenció de BPA / En relació a la intervenció de Banca Privada d’Andorra (BPA), Martí va reafirmar que el Govern no ha fet res, «simplement hem solucionat una situació que era crítica per a Andorra». També va recordar que tot aquest procés l’«afecta. Va haver-hi moments en què vaig passar molta angoixa».



Tanmateix, el cap de Govern va puntualitzar que «hi ha hagut tot un serial» amb el ministre de Finances, Jordi Cinca. «El ministre s’ha hagut de despullar, però encara espero que alguns consellers generals –que van ser tan incisius– vagin a veure tot el dossier que va entregar Cinca». Però a banda de les informacions sobre Cinca i Alcobé n’han vingut més, el Govern s’ha trobat amb informacions que posen en entredit les actuacions del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i del ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, «i els que vindran», va destacar Martí.

Normalitat política / Amb tot, Martí va remarcar que el Govern ha d’assumir la seva «responsabilitat i ens hi hem d’esforçar, perquè no és fàcil suportar tot això. Demano que tornem a la normalitat, perquè hi ha altres temes, com la funció pública, les competències i transferències o l’acord d’associació que no han de posar en perill el futur dels nostres fills». A més, Martí va destacar que si el problema de tornar a la racionalitat dins del panorama andorrà és el cap de Govern, me’n vaig». Però «si tothom defensa l’interès nacional, pararà aquesta campanya?», es va preguntar.



Aquestes declaracions van tenir lloc durant la reunió mantinguda entre els cònsols de les diferents parròquies i els representants del Govern.