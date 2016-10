L’errada dels passaports no afecta a nivell internacional

El Govern informa, en resposta d’una pregunta de la consellera liberal, Carine Montaner, que les incongruències amb la validesa dels passaports detectada per contenir dues dates de caducitat diferent no afecten als ciutadans a l’hora de viatjar. La problemàtica sorgia perquè a la pàgina dos d’alguns documents s’indicava una vigència de 10 anys i, en canvi, a la pàgina 32 s’informava que el passaport té una validesa improrrogable de quatre anys.



L’Executiu explica que la data de la pàgina 32 respon a informacions que poden introduir opcionalment els Estats. Amb l’adaptació a nivell internacional però, a finals del 2013 es decideix modificar la vigència del passaport, que es va passar a expedir per un període de cinc anys en el cas de les persones que tenen atribuïda la nacionalitat a títol provisional i dels menors de 20 anys, o per un període de 10 anys en el cas de les persones majors de 20 anys. És a partir d’aquest moment que coincideixen les dates. Aquest fet però, no té «cap rellevància a nivell internacional», ja que «l’única informació vàlida sobre la vigència és la que apareix a la banda de lectura mecànica de la pàgina 2, que és la que es verifica a nivell internacional».



Amb tot, l’Executiu manifesta que «per esvair dubtes sobre la discordança existent i el neguit que podia comportar per a alguns ciutadans, en el moment en què es detectà, el Govern va encomanar una nova impressió de documents amb la correcció de l’error existent a la pàgina 32». Així mateix, també es va informar a les ambaixades acreditades, es va lliurar a les persones interessades una nota oficial on s’informava sobre la modificació de la vigència dels passaports i es van donar instruccions a la Unitat de Nacionalitat i Passaports que s’expedís sense demora el document a qualsevol persona que ho demanés.