Notícia Martí exposa als grups parlamentaris l'estat de les converses amb la UE El cap de Govern insisteix en què estan treballant per mantenir les especificitats Una sessió al Consell General.

El cap de Govern, Toni Martí, es va reunir ahir amb els representants dels tres grups parlamentaris de l’oposició per informar personalment de l’evolució de les converses amb Europa sobre la negociació de l’acord d’associació. L’Executiu va explicar a través d’un comunicat que Martí va voler informar de primera mà com s’està desenvolupant l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) després de la seva reunió a Brussel·les, el 6 d’octubre amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i de les reunions posteriors amb el copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, i el copríncep Francès, François Hollande.



El cap de l’Executiu va reiterar als parlamentaris que el posicionament del Govern en aquesta negociació és defensar davant Europa la preservació de les especificitats d’Andorra. En aquest sentit, el líder demòcrata va recordar que Juncker li va expressar la voluntat de la UE d’escoltar les propostes del Principat, alhora que es va mostrar especialment sensible per valorar les especificitats que defensa el país en la negociació.



Martí també va remarcar el suport manifestat per François Hollande, així com el seu posicionament en respectar les particularitats per arribar a un acord d’associació que pugui ser aplicable.



En un altre sentit, en les reunions amb els diferents grups parlamentaris també es van tractar temes d’actualitat com és la reforma sanitària. Tanmateix, el cap de Govern va explicar la proposta de candidatura d’Andorra per a acollir la XXVII Cimera Iberoamericana el 2020, que el Principat va presentar el divendres passat, en el marc de la celebració de la XXV edició d’aquesta Cimera celebrada a Cartagena d’Índies, Colòmbia.



Les tres reunions van ser valorades de forma positiva i es van desenvolupar en un ambient de cordialitat. El Govern mantindrà els contactes amb els grups parlamentaris per tenir-los informats de l’evolució de temes transcendents pel Principat.