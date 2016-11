De la gran pantalla a la prohibició

HOSTEL

Escrita i dirigida per Eli Roth. Aquest film de terror va ser prohibit el mateix any de la seva estrena (2005) a Ucraïna per mostrar als països d’Europa de l’Est com compradors de persones, a més de capturar i torturar gent per diners. Fins i tot encara és il·legal tenir la pel·lícula. A Eslovàquia i República Txeca també va ser una pel·lícula molt criticada, ja que es mostrava Eslovàquia com un país inculte, amb alts nivells de prostitució, criminalitat, pobre i subdesenvolupat.



ULTIMO TANGO A PARIGI

La cinta franco-italiana, dirigida per Bernardo Bertolucci i protagonitzada per Marlon Brando va ser molt polèmica per les escenes de sexe explícites, el que va ocasionar que fos prohibida a Corea del Sud en 1973 (un any després de la seva estrena). A la província de Nova Escòcia, Canadà també va ser prohibida pel contingut explícit. Una de les escenes més polèmiques és en la qual un home viola a una dona, utilitzant mantega com a lubricant. Això, més una bona quantitat de nus frontals van causar gran impacte en l’època.

VIRIDIANA



BEN-HUR



THE DEPARTED Una altra cinta guanyadora d’un Oscar a millor pel·lícula que va ser prohibida a la Xina el 2006. La raó va ser que la trama suggeria que el govern planejava utilitzar armes nuclears a Taiwan; argument suficient per evitar que es transmetés a les sales de cinema del país. dirigit per Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, Matt Damon i Jack Nicholson, el film narra la història d’un policia i un suposat mafiós que s’infiltra amb un dels mafiosos més poderosos de Boston per col·laborar amb la policia. La cinta, dirigida per William Wyler i guanyadora de 12 premis Oscar, va ser prohibida a la Xina el 1959 per contingut propagandístic de creences supersticioses del cristianisme. Per aquest motiu, el film mai es va transmetre al país asiàtic a les sales de cinema. La cinta narra la història d’un príncep jueu que és traït i convertit en esclau per un amic romà. El príncep lluitarà per guanyar la seva llibertat i venjar-se. Una temàtica que al parer de l’ara gran potència mundial, no era acceptable. El film, dirigit pel surrealista Luis Buñuel i protagonitzat per Silvia Pinal, va estar prohibit a Espanya des de la seva estrena (al 1961) fins l’any 1977, quan l’Església Catòlica va mostrar la seva indignació sobre la trama. Tot i això, l’Institut de Cinema d’Espanya va aprovar que la cinta es transmetés durant el Festival de Cinema de Canes, on va guanyar la Palma d’Or. Va ser durant el franquisme que es va ordenar la crema de la pel·lícula, però l’actriu protagonista va aconseguir escapar al seu país amb una còpia de la cinta.

CANNIBAL HOLOCAUST