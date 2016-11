SDP presenta 15 esmenes al projecte de llei del cos penitenciari

La consellera general d’SDP, Sílvia Bonet Perot, ha presentat 15 esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007 del 22 de març del Cos Penitenciari, el qual introdueix subreptíciament la possibilitat que la direcció del Cos Penitenciari pugui ser assumida per una persona que no sigui titular de la nacionalitat andorrana. En aquest context, des del partit es defensa que el càrrec de direcció «ha de ser assumit per una persona de nacionalitat andorrana», tal com es presenta a l’esmena cinquena. El partit sociademòcrata tampoc considera raonable que l’article 37 del projecte de llei estableixi que els membres del cos hagin de fer-se càrrec de despeses de formació obligatòria.



D’altra banda la consellera general Sílvia Bonet defensa, en l’esmena 11, «la supressió de l’article 52 de la Llei 3/2007 del 22 de març en considerar que el dret de vaga és un dret constitucional i s’ha de poder exercir garantint, òbviament, els serveis mínims que permetin el funcionament de la institució».



Per altra banda, l’esmena 14 presentada pretén mantenir la mateixa base retributiva existent a la Llei vigent actualitzant els conceptes, mentre que la número 15, que s’adreça a la modificació de la disposició transitòria segona del projecte, deu la seva presentació en el fet que la consellera general d’SDP entén que «malgrat s’imposi una sanció ferma en el cas de delicte no es pot retirar retroactivament la capitalització que s’hagi fet per a la jubilació».