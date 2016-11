SDP demana el dret de vaga per al cos de Policia

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) ha demanat al Govern rectificar en el Projecte de llei de modificació de la Llei qualificada del Cos de Policia, ja entrada a tràmit al Consell General, sobre el dret de vaga.



El Govern ha apuntat que «els membres del cos no poden exercir en cap cas el dret de vaga, ni accions substitutives d’aquest dret o concertades que puguin alterar el funcionament normal dels serveis». SDP té clar que això s’ha de modificar perquè considera que es tracta d’un «dret constitucional» que s’ha de poder exercir sempre que sigui en els termes i condicions «que garanteixin uns serveis mínims». En aquest sentit, Víctor Naudi va afegir que «és una contradicció» que al cos de Bombers sí que s’hagi acceptat però que Policia i el Cos Penitenciari no gaudeixin d’aquest dret.



Entre les 17 esmenes realitzades per SDP, destaquen d’altres com que el director del cos hagi de ser de nacionalitat andorrana sí o sí: «es tracta d’un cos jerarquitzat al qua lcertes responsabilitats i decisions les ha de prendre una persona del país», va puntualitzar Naudi.



El grup mixt també aporta la seva opinió sobre un tema delicat com és el de l’ús de les armes de foc autoritzades. Aquest concreta que abans de poder ser utilitzada s’ha de procedir a un advertiment clar i presencial respecte a la intenció de disparar i s’ha de donar un temps suficient de reacció, amb l’afegit, segons SDP, que això s’apliqui «llevat de situacions en què les circumstàncies excepcionals de la situació que no deixin cap marge de temps per fer-ho», entenent que hi ha situacions que requereixen una resposta ràpida a fets violents, en defensa pròpia o per impedir danys a terceres persones.



El projecte legislatiu preveu que en casos de delictes comesos per part d’un policia, aquests poden comportar-li la retirada de la jubilació, però sempre de manera retroactiva. Des d’SDP entenen, però, que aquesta mesura s’ha d’aplicar en el moment que s’ha comès la falta greu, «mai abans, ja que la capitalització per jubilació és un dret anterior», va precisar Naudi.



Com a última correcció de pes, SDP demana que dins de la formació dels membres del cos que n’hi hagi almenys una a l’any i que no només se centri en l’ús d’armes i tècniques d’intervenció. «També en tasques administratives», per estar al dia en temes de delictes a Internet, un mal més en el món actual.



Trobada amb el copríncep vives / D'altra banda, el Copríncep Joan-Enric Vives va iniciar ahir una una roda de trobades amb els diferents Grups Parlamentaris del Consell General per compartir punts d’interès i inquietuds. El primer en visitar-lo va ser SDP, amb Víctor Naudi i Silvia Bonet (a la foto).