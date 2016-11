Notícia El PS acusa l’Executiu de voler crear mancomunitats per «col·locar amics» L’esmena a la totalitat a la llei de col·laboració entre Govern i comuns queda desestimada El conseller socialdemòcrata, Pere López, al Consell General, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) va defensar ahir al Consell General l’esmena a la totalitat que havia presentat al Projecte de llei de col·laboració entre l’administració pública i els comuns i que, finalment, va ser desestimada amb 16 vots en contra, els del grup demòcrata i els d’SDP. El conseller general socialdemòcrata, Pere López, va criticar durament el projecte legislatiu i va acusar el Govern de voler crear mancomunitats per «col·locar amics», ja que, al seu entendre, nous organismes públics «vol dir nous consells d’administració, consells de direcció i afectarà pressupostos i necessitarà de la revisió del Tribunal de Comptes». «Crear organismes amb nous càrrecs respon a la voluntat de posar en marxa l’oficina de col·locació de Demòcrates per Andorra», va sentenciar. Per tot, el PS creu que darrera del canvi del text de llei «hi ha una intensió política».



El grup creu que aquest projecte de llei «no té sentit» abans de tirar endavant la reforma de delimitació de competències comunals i va plantejar el dubte sobre què passaria «si s’aprova la llei i un comú crea una mancomunitat per un servei que després [amb la llei de competències] tindrà el Govern». El grup socialdemòcrata també es pregunta per les conseqüències que podria tenir «si es transfereix personal des dels diferents comuns cap a una mancomunitat que gestiona un servei que finalment serà de competència governamental».



En resposta a les acusacions, el cap de Govern, Toni Martí, va argumentar que la llei «reforça el principi de lleialtat institucional», així com «els mecanismes que han de millorar l’eficiència i l’eficàcia i no fer tan feixucs els procediments burocràtics». Tot plegat, al seu entendre, aportarà «més garantia jurídica i una gestió molt més senzilla». El líder de l’Executiu va lamentar que se’ls acusi de crear «òrgans de col·laboració d’amics» i va assegurar que «no entenc el posicionament del PS».