SDP d’Encamp està en contra de fer del Pas un ‘outlet’

El comitè parroquial de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) a Encamp va mostrar ahir el seu desacord amb la proposta de l’Executiu de convertir el Pas de la Casa en un outlet. La coordinadora del comitè local d’SDP a Encamp, Sandra Cano, i el membre del mateix, Alain Mateu, van explicar ahir en roda de premsa que consideren que està a peu de pistes converteix el Pas en un «poble premium». En aquest sentit, els progressistes demanen al Govern que «deixi de parlar d’outlet».



Per tot plegat, els membres del comitè encampadà van manifestar la «necessitat de dur a terme propostes concretes de forma immediata per millorar la situació de la parròquia». Concretament, Mateu va exposar que des d’SDP proposen que en el pressupost del 2017 s’inclogui una partida destinada a la millora dels accessos a Encamp per evitar el tancament de les carreteres que connecten amb l’Estat francès. Així mateix, volen que les millores en la dignificació de les entrades a la parròquia s’accelerin per tal que estiguin enllestides per la temporada d’hivern 2017-2018. «Entren tres milions de turistes per la frontera del Pas de la Casa cada any i les entrades són molt lletges», va opinar Alain Mateu.



Així mateix, els membres d’SDP del comitè parroquial d’Encamp creuen que és necessari que el pressupost de l’any vinent també inclogui una partida destinada a crear un portal web que inclogui tota l’oferta comercial del Pas de la Casa. D’aquesta manera, segons Mateu, «s’aconseguirà millorar la comunicació de tots els comerços a l’exterior».



D’altra banda, la coordinadora del comitè encampadà va lamentar que el pla estratègic comercial iniciat pel Govern no s’hagi explicat a tota la parròquia «i no només al Pas de la Casa». «El Pas forma part d’Encamp», va recordar Cano. Segons va indicar, el partit es va assabentar de les accions impulsades per l’Executiu «a través de la premsa» i, al seu entendre, «aquest és un tema que hauria de liderar el comú».



En aquesta línia, Cano va proposar la creació d’una taula de treball que inclogui representants de diferents sectors –socials, econòmics, etcètera– per debatre sobre les reformes que cal dur a terme per dinamitzar la parròquia.



La progressista va criticar que «amb els cinc anys de mandat de Demòcrates per Andorra no s’hagi millorat la situació». Malgrat reconèixer que el cònsol actual només porta un any de mandat, Cano entén que el projecte de DA «ha tingut prou temps» per engegar un pla de millora. «Calen accions immediates, no a llarg termini», va insistir. I va recalcar que «estem cansats de ser una ciutat dormitori i de tenir massa comerços tancats».