Crèdit Andorrà, escollit Banc de l’Any per ‘The Banker’

Crèdit Andorrà ha estat escollit Banc de l’Any d’Andorra 2016 per la publicació The Banker, del grup Financial Times. Amb aquest guardó, és la vuitena vegada en els darrers 14 anys que Crèdit Andorrà és designat per The Banker com el banc més destacat del país.



A l’acte de lliurament del premi hi va assistir una delegació formada pel president del Consell d’Administració de Crèdit Andorrà, Antoni Pintat; el conseller delegat, Josep Peralba; el director general, Xavier Cornella, i el director de l’àrea de Secretaria General Tècnica, Agustí Garcia.

Exercici complex / The Banker ha valorat positivament que, en un exercici «especialment complex per al sector financer, Crèdit Andorrà ha mantingut la posició de banc de referència al país i unes sòlides magnituds», segons detalla l’entitat bancària. A més, la publicació britànica ha destacat les iniciatives desenvolupades pel banc «encaminades a enfortir la confiança, la transparència i la creació de valor».



Aquestes accions s’han concretat amb nous serveis d’advisory en Wealth Management, una estratègia d’especialització en el servei i una aposta per la transformació digital i l’omnicanalitat. Un altre dels motius destacats per The Banker és el reforçament de la plataforma europea de banca privada.



Compromís social / Pel que fa al compromís social, The Banker ha valorat la contribució del banc al programa de responsabilitat corporativa, que s’ha concretat en un 3,6% dels beneficis (2,6 milions d’euros) el 2015, bona part canalitzats a través de la Fundació Crèdit Andorrà.



A banda d’aquests reconeixements, un altre dels aspectes destacats ha estat la implicació del banc amb el teixit empresarial i en la promoció d’activitats encaminades al progrés econòmic i social.