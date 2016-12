Picabaralla entre el govern lauredià i l’oposició

La sessió ordinària del Consell de Comú celebrada ahir a Sant Julià de Lòria va estar marcada pels continus desacords entre el govern i la oposició, tant per la ratificació de la pròrroga pel que fa a l’acord entre elGovern i els comuns sobre la delimitació de les competències i les transferències com per la falta de representació de membres d’Unió Laurediana al Consell d’Administració de Camprabassa, l’empresa gestora de Naturlandia. En total, la sessió es va allargar durant més de dues hores i mitja després que se suspengués temporalment durant més de 15 minuts per a que la secretària tingués temps de recuperar les actes de les suposades aprovacions a petició de l’oposició.

Ilegal·litats / Pel que fa a l’acord sobre la delimitació de les transferències, Joan Albert Farré, d’Unió Laurediana, va lamentar que «mai s’ha arribat a aprovar la congelació de les transferències» a diferència del que va afirmar el cònsol major, Josep Miquel Vila, en sessió de consell, manifestant la «il·legalitat» que suposa la ratificació d’un acord que mai es va arribar a aprovar però que, malgrat tot, ahir es va decidir tirar endavant.



Vila, no obstant, no va canviar la seva posició afirmant de forma contundent que l’aprovació «es va dur a terme, sense cap mena de dubte», contradint també l’opinió d’alguns mitjans de comunicació. Finalment, però, l’aprovació es va acabar produint per nou vots a favor i dos en contra, uns fet que Vila va titllar de necessari per «la necessitat de les transferències que té el comú si pretén fer front a les seves despeses». Així doncs, la tensió es va apoderar d’una sessió que va estar marcada per les fortes desavinences entre totes dues formacions.

Camprabassa / Per altra banda, Farré va lamentar el fet que Unió Laurediana no tingui «la representació mínima que li pertocaria» al Consell d’Administració de la societat gestora de Naturlandia, Camprabassa S.A.. Durant el consell, es van fer evidents les voluntats polítiques en aquest aspecte, havent-hi hagut representació per part de l’oposició al consell d’administració en funció del color polític. El conseller va justificar la necessitat d’aquesta representació pel fet que es tracta d’un espai «de principal preocupació per a la ciutadania», lamentant de la mateixa manera que quan es va requerir informació relativa a temes competents a aquest consell administratiu, el cònsol els va dir que «es dirigissin directament a ells com a ciutadans i no pas al comú».

Pressupostos fora de termini / Pel que fa als pressupostos de l’any 2017, Farré va lamentar que «malgrat haver-se d’aprovar abans del 31 de desembre, segons el que diu la llei, no es faci «fins al gener de l’any vinent». Amb aquest fet, doncs, el conseller va afirmar que es vulnerava tant «la ordinació de funcionaments del comuns» com la «llei de finances comunals», lamentant que d’aquesta forma «el comú es mantingui al marge de la legalitat».



Per últim, el comú també va aprovar un canvi de partides per complir amb la Llei de societats anònimes i les recomanacions de l’auditoria amb la finalitat de poder ampliar el capital de les societats Sasectur S.A.U. amb 395.000 euros i Escola Bressol Laurèdia S.A.U. amb 320.000 euros.