Notícia La víctima de l’agressor a pistes el denuncia per intent d’homicidi Grandvalira explica que l’equip de seguretat va retenir el grup fins que va arribar la Policia Esquiadors gaudint ahir de les pistes i les instal·lacions de Grandvalira (en un sector que no és on es va produir l’agressió). Autor/a: GRANDVALIRA

El turista que va resultar ferit de consideració a causa del cop que un surfista li va donar amb la taula al cap ha denunciat l’agressor per intent d’homicidi, segons va explicar a EL PERIÒDIC. L’home va passar més de cinc hores a la comissària declarant davant de la Policia judicial i després va retornar a casa seva, a Barcelona, acompanyat pel seu fill, de 17 anys, que també va ser agredit pel mateix jove, i un amic del menor que els acompanyava a les vacances de neu frustrades.



Els fets van ocórrer dijous al migdia al sector la Solana del Forn, a Soldeu-el Tarter, a prop del telecadira Solanelles. L’home esquiava amb els dos nois quan van tenir un confrontament verbal amb un grup de joves francesos que practicaven surf de neu. La picabaralla va anar pujant de to fins que un d’ells –el que està detingut– es va aproximar per darrere a l’adult –Albert Rodríguez, de 53 anys– i el va sorprendre, colpejant-lo al cap amb el lateral de la planxa de surf. «Em va atacar per darrere, i si no arribo a portar el casc em mata. Em va intentar matar. El casc es va trencar i porto 16 punts al front, més sis punts interiors», va reiterar ahir la víctima.



En l’atac també va resultar ferit el fill, que en intentar protegir el seu pare va rebre un cop del mateix agressor amb la planxa de surf que li va trencar el colze. A més, tot el grup li va donar puntades de peu quan estava a terra.



La Policia va confirmar ahir la detenció d’un jove de 20 anys, no-resident i de nacionalitat francesa, per una agressió ocorreguda a pistes. Els agents van rebre l’avís des del centre mèdic de Soldeu, dimecres cap a les 14.48 hores. El jove detingut va ser traslladat a les dependències policials, on pot passar fins a 48 hores fins ser posat a disposició judicial. El batlle decidirà si el deixa amb llibertat amb càrrecs, li fixa una fiança per ser lliure o el manté en presó provisional.



Des de Grandvalira van lamentar ahir els fets, que van considerar «un fet aïllat, puntual». El director de medi ambient i qualitat de Soldeu-el Tarter, Ton Naudi, que té les competències de l’equip d’acollida i seguretat del sector, va exposar ahir com funciona el protocol de seguretat en un aldarull, i va garantir que es va aplicar correctament en els fets de dimecres.



Quan es va produir la discussió i posterior agressió, tant un pister com tres membres de l’equip de seguretat van acudir immediatament a la zona per intercedir. Els ferits van ser acompanyats fins al centre mèdic, situat a peu de pistes, a Soldeu, i l’equip de seguretat se les va manegar per retenir el grup de francesos i fer-los baixar fins al centre mèdic. Allà ja els esperava la Policia, que els va identificar i va detenir l’agressor. «El personal de l’estació va fer tot el possible perquè aquesta gent no s’escapés fins que la Policia arribés a pistes. No volem gent violenta», va insistir el cap de seguretat. L’estació va retirar els forfets als altres membres del grup i els va expulsar del domini.



Naudi va explicar que el sector de Soldeu-el Tarter és l’únic que conserva el cos d’acollida i seguretat a pistes, creat pel Govern fa més d’una dècada i al qual, fins i tot, va formar la Policia. Al sector el formen 14 persones per vetllar per la pau a les pistes i intervenir si hi ha algun incident, amb potestat per retirar forfets si algú es comporta incívicament.



Quant a la queixa de Rodríguez sobre que es va sentir desatès per l’estació després de l’atenció mèdica –sí que va valorar molt positivament l’actuació dels pisters i l’equip, i de la Policia–, Naudi va admetre que li van posar un taxi perquè retornés al Pas de la Casa i es va disculpar perquè no ho va poder fer cap membre del personal de Grandvalira.