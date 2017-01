Notícia Liberals demana per la marxa del director econòmic del SAAS També es reclama saber si s’aplicaran mecanismes de control La consellera Carine Montaner en una intervenció al Consell General. Autor/a: Liberals

Carine Montaner, diputada del Grup Parlamentari Liberal (GPL), va entrar a Sindicatura una demana per aclarir quan es farà efectiu l’acomiadament de l’actual Director Econòmic del SAAS i si Govern posarà en marxa mecanismes de control per evitar irregularitats. Amb aquesta finalitat, Montaner va dirigir una pregunta amb resposta escrita sobre l’acomiadament del Director Econòmic i Recursos Generals, que ve motivada per la decisió del SAAS, a finals de l’any passat, d’acomiadar al seu Director Econòmic i la intenció del Govern que aquest acomiadament sigui causal i, per tant, sense la pertinent indemnització a causa de les irregularitats detectades en la gestió del SAAS.



Absència de comunicació / La diputada de Liberals pregunta al Govern quan es farà efectiu l’acomiadament i si es farà, o no, amb indemnització. De fet, actualment no consta cap comunicació oficial ni tampoc al web del SAAS que s’hagi fet el relleu del Director Econòmic actual. Montaner també qüestiona a l’Executiu sobre qui ocuparà el càrrec un cop es faci efectiu l’acomiadament de l’actual director.

Vista la investigació oberta per esclarir les irregularitats detectades al Servei Andorrà d’Assistència Sanitària, la consellera liberal va demanar també al Govern si ja s’ha posat en marxa un mecanisme de control del SAAS per evitar que les irregularitats es repeteixin i, en cas que la resposta sigui afirmativa, que l’Executiu precisi de forma detallada quines accions es duran a terme per evitar la repetició d’aquestes irregularitats, segons va informar la formació política en un comunicat oficial.



Polèmica / La polèmica respecte Quirze Font, el director financer de l’entitat, continua després que a finals d’any s’anunciés el seu cessament, sense especificar si es realitzaria sense indemnització o, per altra banda, pagant una suma que rondaria els 70.000 euros.

El consell directiu del SAAS va acordar el seu acomiadament després de l’anunci de l’anàlisi per part del Tribunal de Comptes de les suposades irregularitats que s’haurien produït, que faria trontollar la indemnització que hauria de rebre després de tres anys de relació laboral. A la polèmica es va afegir la substancial pujada de sou que es va produir durant la seva renovació de contracte.