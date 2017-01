Notícia Queixes per la cobertura dels fills de temporers El PS demana al Govern explicacions sobre la situació sanitària i escolar dels infants La consellera general del Partit Socialdemòcrata, Rosa Gili. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Partit Socialdemòcrata (PS) es mostra preocupat per la situació dels fills dels treballadors temporers que –segons algunes informacions recollides per la consellera general Rosa Gili– podrien no tenir garantida la cobertura sanitària.



Segons informa el PS, davant de diverses queixes recopilades durant les darreres setmanes, la parlamentària ha presentat una sèrie de preguntes escrites al Govern perquè aclareixi si hi ha o no cobertura. I és que «ens arriba que, en alguns casos [els fills de temporers] no tindrien dret a cobertura sanitària, sembla que per problemes amb Immigració». Al mateix temps, Gili recorda que «la llei de la CASS permet que els fills menors dels cotitzants tinguin dret a aquesta cobertura» i que, en cas contrari, «sembla una anomalia».



Un dret dels infants / Amb tot, la parlamentaria admet que es podria entendre que «en el cas que un sol progenitor vingui a treballar Andorra», els nens «es quedin a l’altre país d’origen», però adverteix que, en canvi, si els dos pares ja estan al Principat «és inversemblant» que els infants no tinguin aquest dret. Per això, la consellera general ha tramitat una sèrie de preguntes que es basen «en fets reals que estan succeint i que ens plantegen dubtes». Així, ha demanat a l’Executiu «quina consideració fa el Servei d’Immigració i la CASS de la situació dels fills de dos treballadors temporers a Andorra» i «quina és la situació legal d’aquests menors mentre els seus pares treballen al país».



Gili també vol saber si hi ha alguna diferència en la cobertura dels infants segons la seva edat i «si s’escolaritzen i en quines condicions».



Xifres concretes / D’altra banda, la parlamentària ha demanat al Govern que doni les xifres concretes del nombre de nens que es troben en aquesta situació, a més de «quants infants de treballadors temporers estan escolaritzats a Andorra» i «quines conseqüències podria comportar una situació irregular prop d’Immigració».



En una darrera qüestió, Gili ha preguntat si, «en el cas que aquests infants no estiguin reconeguts legalment» considera que «estem complint la Convenció Internacional dels drets dels infants de les Nacions Unides del 20 de novembre de 1989 i especialment l’article 26 que defensa el dret (...) de beneficiar-se de la seguretat social».