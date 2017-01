Notícia El director de la Policia haurà de ser andorrà El ministre d’Interior manté que hi ha disposició a transaccionar l’esmena Celebració de la Patrona de la Policia. Autor/a: TONY LARA

La persona que dirigeixi el Cos de Policia haurà de ser de nacionalitat andorrana i tothom hi està d’acord, segons va afirmar ahir el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. «No hi ha absolutament cap desacord, i em remeto a les exposicions dels grups parlamentaris i del Govern, que van quedar clares al Consell General durant la discussió de l’esmena a la totalitat del grup liberal a la llei de cossos especials», va raonar el ministre.



Espot va insistir que «per a nosaltres va quedar clar que no ens oposaríem a transaccionar una esmena que tingués com a finalitat introduir un apartat que indiqués de forma taxativa que el personal, malgrat que pugui ser de relació especial, hagi de ser de nacionalitat andorrana; no hi ha cap desacord», va insistir.



El ministre va admetre que «el redactat original no ho especificava i podia obrir la porta en un futur a poder contractar directors dels cossos especials que no fossin de nacionalitat andorrana, però aquesta no és la intenció del Govern i ho hem avalat: no hi ha cap director dels cossos especials que no siguin andorrans ni que no formin part dels cossos especials –només el director del centre penitenciari, però que és policia– i, per tant, a nosaltres no ens suposa cap inconvenient que es pugui transaccionar i acceptar l’esmena», va reiterar.



Socialdemocràcia i Progrés (SDP) ha presentat una esmena al projecte de llei de modificació de la Llei del Cos de Policia adreçada a garantir que la figura del director general només pugui recaure en una persona de nacionalitat andorrana. «No hi ha cap desacord, tots estem en una mateixa línia», va assegurar Espot.