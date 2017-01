Notícia La Marxa Pirineu arriba a la 25a edició amb una neu idònia La prova és l’única de l’Estat que enllaça dues estacions d’esquí nòrdic Lles de Cerdanya, després de la nevada

La Marxa Pirineu-Memorial Frederic Roura arriba a la 25a edició. La cursa d’esquí nòrdic entre Lles de Cerdanya i Aransa, l’única de l’Estat i dels Pirineus que enllaça dues estacions d’esquí, se celebrarà diumenge.

Al llarg d’aquests anys, la marxa ha viscut alts i baixos a causa de l’estat de la neu, que alguns anys ha obligat a ajornar-la o bé suspendre-la. Enguany, però, els participants podran gaudir d’una neu immillorable, gràcies al temporal dels darrers dies que ha deixat mig metre més de gruix. Els tècnics d’ambdues estacions i l’organització, en la qual hi ha implicat el Cefuc, estan treballant a fons per tenir a punt el recorregut.

El director de Lles de Cerdanya, Ramon Sellés, ha explicat a RàdioSeu que l’aspecte de la zona ara mateix és «increïble, el que els agrada veure a tots els aficionats a l’hivern». Sellés ha animat a fer la inscripció anticipada, tenint en compte que el preu és reduït fins avui: de 20 euros per a la cursa de 25 km, 15 euros per a la 14 km, i 13 euros en la modalitat familiar (mínim de tres persones amb almenys un dels progenitors).