Obertes les inscripcions per l’Escanyabocs 2017

La desena edició de l’Escanyabocs, que enguany tindrà lloc el cap de setmana del 20 i 21 de maig, va obrir ahir divendres les inscripcions en línia. La prova multiesportiva, que té lloc cada any al Rafting Parc de la Seu d’Urgell, engloba curses de BTT, trailrunning, orientació, canoa, escalada, tir amb arc i marxa nòrdica.Els tràmits d’inscripció es poden formalitzar al web de la competició , on es poden dur a terme fins al dijous 18 de maigTanmateix, també s’acceptaran inscripcions el mateix dia de la prova, sempre que hi hagi places disponibles. En aquest cas, s’aplicarà un increment econòmic sobre el preu inicial.La inscripció té un cost de 20 euros, al que cal sumar-hi 5 euros per cada prova addicional que l’esportista vulgui realitzar durant la competició. L’Escanyabocs també permet als joves participar-hi, ja que les inscripcions es poden fer a partir dels 14 anys d’edat.