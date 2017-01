Notícia La fórmula màgica per «la millor escudella» Sant Julià de Lòria reparteix fins a 3.000 racions per celebrar Sant Sebastià Desenes de persones fan cua per aconseguir un plat d’escudella, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Una quarantena d’homes i dones van començar a treballar dijous al vespre per aconseguir el que, el cònsol lauredià, Josep Miquel Vila, i el president de la Germandat de Sant Sebastià, Enric Naudi, van considerar «la millor escudella d’Andorra». En total, van repartir fins a 3.000 racions. Una quantitat semblant a la d’altres anys i que, tal com va indicar Naudi, «sempre es queda curta».



El secret de la recepta del que asseguren que és l’escudella més bona del país el guarda en silenci l’escudellaire de la parròquia. «L’escudellaire té els ingredients el cap, és el que té la fórmula que no ens vol explicar mai», explicava orgullós el president de la Germandat. Confessen només una part del secret. I és que diuen que el que més distingeix l’àpat lauredià del que es reparteix a la resta de parròquies és que s’elabora amb menys greix i per això és més fàcil de digerir.



Més enllà de la competició per aconseguir el millor gust, el que és cert és que desenes de persones es van aplegar ahir a la plaça de la Germandat carregats de carmanyoles. Malgrat el fred i, fins i tot, alguns flocs de neu a primera hora del dia, els lauredians no van deixar escapar l’oportunitat de tastar un bon plat de sopa calenta. Entre ells, cares conegudes com la liberal Carine Montaner o el síndic general, Vicenç Mateu. Entre la quarantena de treballadors, també el socialdemòcrata Gerard Alís.



Durant la diada de Sant Sebastià també es va celebrar la tradicional missa i posteriorment la reunió de la Germandat de Sant Sebastià, en la qual el president va posar en relleu la necessitat de redactar els estatuts de l’entitat perquè d’adaptin a la legislació vigent.