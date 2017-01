Notícia Detingut per possessió d’1,7 quilos de marihuana La droga estaria presumptament destinada a la venda La marihuana decomissada per la Policia. Autor/a: POLICIA ANDORRA

El Cos de Policia va detenir dimecres passat un home per possessió de gairebé dos quilos de marihuana, en el marc de l’anomenada Operació Sativa. Segons un comunicat emès ahir per la Policia, el detingut era un resident de 55 anys al domicili del qual van trobar concretament 1.759 grams de marihuana d’alta qualitat presumptament destinats a la venda.



Tal com relaten els agents, l’home va ser localitzat durant un servei rutinari en el marc de la lluita contra els estupefaents a mitjans de la setmana passada. Els efectius de la Policia van procedir al control d’una persona que van considerar sospitosa que tenia possessió de 50 grams de marihuana presumptament també destinats al tràfic de drogues.



Posteriorment, els agents van procedir a efectuar les gestions pertinents i va ser aleshores quan van descobrir que al seu domicili guardava fins a 1.759 grams de marihuana de diferents tipus i d’alta qualitat. En aquest moment, la Policia Judicial procedeix a requisar la droga trobada al domicili i a la detenció del presumpte autor dels fets.



En total, la Policia calcula que la droga decomissada té un valor aproximat de 5.000 euros. Un preu que, tal com exposen, d’haver arribat al mercat final hagués adquirit «un valor molt superior». Segons el mateix comunicat fet públic pel cos, es treballa amb la hipòtesis que, a més, la major part d’aquests estupefaents podrien anar destinats a menors d’edat.