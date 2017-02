Els barracons prefabricats de les escoles ja formen part de la història

El desplegament d’autoritats per inaugurar ahir l’ampliació del centre escolar de Canillo va ser impressionant. El cap de Govern i tot el seu equip de ministres, acompanyats per l’oposició, els cònsols i consellers del comú de la parròquia i d’altres convidats que superaven de llarg la trentena de personalitats. Allà s’hi van ajuntar amb l’alumnat i el professorat i el resultat va ser un acte multitudinari. Ho requerís o no la situació, el cas és que els barracons prefabricats que hi havia escampats pel Principat ja formen part de la història. Com va dir Toni Martí en el discurs inicial, «es posa punt i final» a les infraestructures que hi havia per sortir del pas, per convertir-se en col·legis «moderns i de qualitat».



No deixa de ser una ampliació del que ja hi havia –complexa, això sí–, ja que com va recordar Martí, l’edifici es va construir el 1964. En aquell moment, va ser inaugurat pel cònsol Antoni Font –avi de l’exministre Jordi Alcobé– a qui el cap de Govern va definir com «un bon andorrà, compromès en la tasca de servei públic... Com el seu nét».



El centre de Canillo era l’últim del Principat que requeria una millora, després que el curs passat es celebrés un acte pel mateix motiu al Germans Riba d’Ordino. Enrere queden dos anys d’obres i 5,3 milions en despeses –400.000 euros més dels previstos inicialment, per «millores que s’han anat fent», segons va puntualitzar el ministre d’Educació, Èric Jover– que deixen un edifici de 4.866 metres quadrats que permeten ampliar les places d’estudiants de 300 a 450. El cònsol major de la parròquia, Josep Mandicó, calcula que fa almenys quinze anys que reclamaven una ampliació. La pròpia corporació local ha treballat en això i fins i tot va descartar altres ubicacions perquè al final s’executés «la solució més fàcil», segons va detallar Mandicó, que era no moure’s de la zona altra de la vil·la. Va ser qüestió de cedir els terrenys al Govern per aconseguir unes instal·lacions per les quals «estarem tranquils durant uns anys», va afegir el cònsol. Jover va assegurar que es continuaran fent inversions «en manteniment, millora de l’accessibilitat i eficiència energètica» però que a nivell de grans infraestructures educatives, «aquesta era l’última necessària».