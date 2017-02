Duró: «El Govern no té sensibilitat per determinats sectors socials»

El president de la Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra, Simó Duró, va manifestar ahir a EL PERIÒDIC la seva rotunda disconformitat amb el canvi de barems que el Govern pretén aprovar a través de la llei de pressupostos. Després de reunir-se dijous de la setmana passada amb el ministre Espot i la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Fenoll, Duró va explicar que l’associació «manté la seva postura de no subscriure els canvis proposats», expressant als representants del Govern la seva negativa tant al fet que «es proposi el canvi a través de la llei de pressupostos» com el fet que no «s’hagi informat als implicats abans de fer-ho». El dia abans, a més, també van mantenir una reunió amb el Partit Socialdemòcrata (PS), amb el qual van acostar postures pel que fa a l’esmena a la supressió presentada.



Segons Duró, aquest canvi pot arribar a produir un «empobriment extrem a alguns sectors de la societat», i considera que es tracta d’una mesura «molt precipitada». Per altra banda, també va explicar que no entén que «els primers ministeris que pateixin retallades siguin el d’Afers Social i el de Salut», que considera «essencials per a la societat». Per altra banda, tant l’associació que presideix com la Federació d’Associacions de Discapacitats d’Andorra (FAAD) mantindran una reunió conjunta el proper divendres per decidir «si adopten una posició conjunta en relació a aquesta problemàtica».

SDP / Víctor Naudi, conseller d’SDP, també va expressar la seva disconformitat amb aquesta decisió, i va titllar de «retrocés» el canvi de barems proposat pel Govern. Amb els ulls posats en el debat d’aprovació de pressupostos de la setmana vinent, va explicar que «l’única esmena que ha estat acceptada és la revalorització de les prestacions de la CASS en concordança amb el valor de l’IPC».