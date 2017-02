El PS vol conèixer els eventuals del sector públic

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Rosa Gili, vol conèixer quantes persones estan contractades a l’administració i a altres entitats públiques, com ara Andorra Telecom, FEDA, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) o el Servei d’Atenció Sanitària (SAAS) via empreses de treball temporal. El motiu és que la formació política continua «recopilant informació sobre la situació dels empleats eventuals al sector públic, tot remarcant la preocupació per la precarietat en què es troben molts d’ells».



Per obtenir la informació, Gili ha entrat una demanda a Sindicatura en relació a aquestes qüestions i en la mateixa recorda que des del PS són «coneixedors de contractacions de personal via empreses de treball temporal (ETT) a les administracions i entitats públiques». Per tant, «considerem necessari conèixer l’abast d’aquests contractes».



Amb tot, la consellera general demana si hi ha persones que –en les entitats destacades anteriorment– han estat contractades amb aquest sistema i, en cas de resposta afirmativa, reclama que es digui quantes i es desglossi la informació segons ministeri i departament.



Gili també vol que es notifiqui «el nombre de contactes que se’ls hi ha fet, la durada de cadascun d’ells, si s’han prorrogat i quantes renovacions se n’han fet». A més de «per quins motius es decideix contractar personal via ETT i d’acord amb quins criteris».