Meri Duró serà la directora de la pròxima obra d’Assaig.9

Assaig.9 ja està treballant en la pròxima obra de teatre que farà i per a la qual tindrà una directora de luxe: Meri Duró.



L’actriu internacional, amb una àmplia experiència als escenaris i que fins i tot ha arribat a ser col·laboradora de la Cubana –la prestigiosa companyia a la qual van debutar actors populars com Santi Millán o José Corbacho–, també compta amb diverses funcions al seu currículum professional darrere dels telons i serà l’encarregada de coordinar el nou projecte del grup teatral massanenc.



Assumpta Casanovas, una de les actrius, ha estat l’encarregada de difondre la notícia a les xarxes socials. «Alguna cosa es mou a Assaig.9. Comencem amb el nou projecte sota la direcció de la Meritxell Duró. Imparables», va escriure per acte seguit acompanyar el text dels hashtags «#brutal#il.lusionats#ambmoltesganes#100%#ensagradaelteatre#LaMassanaonsinó».



Assaig.9 compleix en aquest 2017 onze anys de la seva existència. Es tracta d’una companyia que cada any fa una sola comèdia teatral que representen en diverses sessions a les Fontetes i gairebé sempre omplen l’aforament. No hi ha data, ni títol, ni cap pista de quina és la pròxima que munten al teatre massanenc, però sí una cosa clara: un grup d’èxit que formen Toni Escabias, Anna Visent, Ramon Ribó, Júlia Troguet i Carlos Padial, a més d’Assumpta Casanovas, amb una actriu-directora també d’èxit. Una fórmula que no hauria de fallar.