Notícia Meri Duró, entre la ‘Gente bien’ de La Cubana L'actriu dirigeix el nou espectacle d'Assaig.9 Duró, a l’esquerra (de blanc). Autor/a: LA CUBANA

L’actriu Meritxell Duró és la directora del nou espectacle de la companyia massanenca Assaig.9, una feina que ha de combinar amb les representacions de Gente bien al Teatre Poliorama, la nova obra de La Cubana, la companyia de la qual Duró forma part.



La Cubana «sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacles, més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art deldissimulo. Ara es veuen obligats, per raons de pes, a fer un musical seriosament. El per què: ja ho veureu. Per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt divertit escrit per Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un viatge especial en el temps on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat d’aparentar no té mida, ni època, ni data de caducitat», s’explica en el web del Teatre Poliorama.



L’espectacle és de Jordi Milán, sota la direcció musical de Joan Vives. El repartiment, a més de Duró, el formen Mercè Comes, Mont Plans, Jaume Baucis, Xavi Tena, Toni Torres, Annabel Totusaus, Núria Benet, Alexandra Gonzàlez, Babeth Ripoll, Bernat Cot, Montse Amat, Oriol Burés, Toni Sans i Jordi Milán.