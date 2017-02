SDP posa en dubte que les dues ETR segueixen les pautes del llibre blanc

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va realitzar el dijous de la setmana passada tres demandes d’informació relacionades amb les Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) sobre la política inversora de la parapública i també sobre la cogeneració.



Joan Marc Miralles va mostrar ahir el seu neguit per la construcció de les dues estacions transformadores (ETR) noves previstes a la Borda Vidal de Sant Julià de Lòria, que ascendeix a 18,4 milions d’euros, i a la Massana, de 8,5 milions, amb un termini d’execució de tres anys, ja que posa en dubte si es segueixen les pautes del llibre blanc d’energia. «Aquest serà un element clau per al futur energètic del país. Hauríem d’anar cap a una independència energètica si volem que Andorra sigui sostenible a llarg termini», va indicar.



Víctor Naudi, de la seva banda, va explicar que s’ha fet una demanda d’informació en referència a l’avantprojecte de pressupost de FEDA per al 2017, que preveu una partida d’un milió d’euros per a l’ampliació de la xarxa de calor produït a la central tèrmica de cogeneració de Soldeu. «Sembla que aquesta no ha tingut tants usuaris abonats com s’esperava i el resultat fa pensar que les xifres no són bones», va indicar el conseller per afegir: «Volem conèixer els comptes d’explotació perquè si es vol construir la nova central [al costat del centre de residus d’Andorra la Vella] primer cal saber els resultats a Soldeu. Seria agosarat fer-ho sense resultats garantits».



Per últim, Naudi va demanar una còpia de l’enquesta del clima laboral a la parapública: «Segons ens ha arribat, hi ha canvis a l’estructura que han propiciat malestar i a la llarga això pot comportar problemes».