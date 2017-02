La Seu d’Urgell renegocia la concessió de la zona blava

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una moció presentada per Compromís X la Seu per renegociar la concessió de la zona blava. L’objectiu de la iniciativa es planteja per afavorir la dinamització del centre històric i beneficiar el comerç de proximitat, va argumentar el regidor Òscar Ordeig. La proposta discutida dilluns va prosperar amb el suport de tots els grups municipals (PDeCAT, ERC i la CUP).



Amb tot, el redactat final va incloure una esmena de la CUP en què s’afegeix que el consistori també estudiï la municipalització de la gestió del servei quan s’acabi la concessió amb l’empresa Saba, l’adjudicatària actual. El regidor Pau Lozano va opinar que no dependre d’empreses externes permetria «adaptar el servei a les necessitats de la ciutat».



L’equip de govern (PDeCAT) va votar a favor de la moció, tot i que va insistir que ja es treballa «colze a colze» amb el sector comercial a través de la Taula de Comerç per establir línies de dinamització. El tinent d’alcalde de Serveis centrals i Territori, Jesús Fierro, va remarcar l’interès per donar suport a la inquietud plantejada en el text, però va puntualitzar que malgrat la preocupació ciutadana, «actualment el balanç entre l’obertura i el tancament de comerços és positiu», informa RàdioSeu. Fierro, però, va alertar que la rebaixa de les tarifes implicarà reequilibrar el pressupost i no garantirà una major rotació als aparcaments de pagament. «Estem traslladant de l’usuari al ciutadà la disminució d’ingressos», indicava. En relació amb la possibilitat que l’ajuntament assumeixi el servei, que s’hauria de plantejar el 2021, el tinent d’alcalde assenyala que «s’haurà de tornar a estudiar, però en el seu moment es va descartar perquè no era viable».



Per la seva banda, Francesc Viaplana, portaveu d’ERC, va valorar positivament la iniciativa i va qualificar l’esmena de «molt oportuna». Per Viaplana, es pot rebaixar el preu de la zona blava per trams de temps i així «compensar i aconseguir una equitat per als comerciants del centre històric». La formació republicana també va demanar que en l’estudi de les noves condicions d’adjudicació hi participi la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) i l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU).+