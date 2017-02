Repte majúscul del BC Andorra

Arriba el moment tan esperat. Aquell pel que s’ha lluitat durant el primer tram de la temporada. El que va costar 16 partits per obtenir la classificació. El BC MoraBanc Andorra torna avui a la Copa del Rei després de més de dues dècades. I ho fa davant el màxim favorit, el Reial Madrid. Per tractar de vèncer les errades han de ser mínimes, i el nivell d’encert elevat davant d’un equip que ha guanyat les últimes tres edicions i que actualment lidera la Lliga Endesa i l’Eurolliga. El matx de quarts de final es juga al Fernando Buesa Arena a les 21.30 hores.



Il·lusió i responsabilitat. Són dos aspectes amb què el conjunt del Principat es troba a Vitòria. Hi són «amb ganes de competir. Sabem de la dificultat del rival, que és una situació especial, però estem convençuts d’intentar fer el millor partit de l’any, perquè necessitem fer-lo i posar-li les coses difícils», indica Joan Peñarroya, entrenador del MoraBanc, remarcant que al davant no hi ha qualsevol, i que per provar de vèncer s’hauran de fer molt bé les coses: «Hem d’intentar fer un partit en el qual no estiguin còmodes, però nosaltres no renunciarem al nostre estil perquè no sabem jugar d’una altra manera. Plantejarem un partit obert i valent. Ja fa dies que ho diem, perquè és com aquest equip se sent a gust jugant. Necessitem encert i que defensivament estiguem sòlids». Els antecedents poc valor tenen. «Juguem contra un gran equip. Evidentment el que es tracta és aguantar el màxim possible. Venim d’un partit fa un mes que segur que no serà igual, però on quasi vam guanyar quatre rounds i al final se’ns va escapar», exposa.



L’equip es presenta a la capital alabesa «amb moltes ganes, molta il·lusió i energia» i alguns jugadors amb «excitació per sobre del normal, però ja ens va bé». Hauran de saber-ho gestionar. Tot i tenir al davant a l’actual campió de Lliga i Copa, «volem competir i guanyar». Després de 22 anys el MoraBanc torna a la competició i, per tant, l’etiqueta de favoritisme Peñarroya considera que la pot tenir qualsevol menys el seu equip: «Els altres set equips, i ja no parlem del Madrid, sí que tenen tota la pressió i tota l’obligació de guanyar. Nosaltres tenim ganes de fer un gran partit, posar-li les coses molt difícils i arribar al final amb opcions, com vam fer fa un mes, i intentar guanyar. Si aconseguim això seria una gran satisfacció i una gran sorpresa en el bàsquet europeu. No descartem fer-ho». Per tenir opcions de victòria «hem d’intentar ser els mateixos que venim sent al llarg de l’any i fer el nostre bàsquet», per portar a possibilitar de donar la sorpresa, que en cada edició alguna hi ha. «La Copa dona alegries. Fa molts anys que no hi ha cap d’aquest tipus», però si ho aconseguissin la fita «seria tremenda».

Fora etiquetes / Tot i que tothom apunta al Reial Madrid com a màxim favorit a guanyar la Copa, que seria la quarta consecutiva, el seu entrenador, Pablo Laso, no accepta aquesta etiqueta que li posen. «Parlar de favorits i tapats no em diu res», afirma contundent.



Tot i el palmarès que suma l’entitat blanca i més els últims anys, on ha dominat a Espanya i el continent, surten amb la mateixa motivació de sempre, sense que la del rival sigui superior. «La il·lusió normalment va a favor. El fet que el MoraBanc, després de molts anys, torni després de la desaparició, els ascensos i la consolidació, parla molt bé del seu treball. Ara es troben en una situació en la qual competeixen amb els millors equips de la Lliga Endesa. És normal que siguin tot il·lusió. Però al final és un partit de bàsquet i no només es guanya amb il·lusió. Si fos per això, no hi hauria guanyadors. Entenc el mèrit i que la tinguin per la Copa, però al final és un partit. No sé si la il·lusió serà suficient».



El respecte que té cap al MoraBanc és màxim i la classificació per la Copa considera que és evident per la campanya que està desenvolupant: «No em sorprèn la temporada que estan fent i és un equip al que li tinc molt respecte. Ja ho vam veure a Madrid, on ens va ser molt difícil guanyar. Vam haver d’anar a la pròrroga i a la primera part anàvem 13 o 14 punts per sota. És un partit molt complicat. Venim avisats del matx de la Lliga Endesa».



Laso dissecciona els andorrans. «És un equip molt versàtil, que té moltes coses en el joc. Compten amb un ritme alt i són capaços de córrer a camp obert. Albicy els ha donat aquella alegria en el joc. Tenen la capacitat física d’Antetokounmpo, el domini en el rebot de Shermadini, Jelinek i Navarro a camp obert», i es tracta d’un conjunt que «no rebutja el contraatac, que vol anotar ràpid. Són d’anotació alta amb un molt bon porcentatge en triples. També són capaços en atac estàtic tenir la paciència suficient per trobar el que pot fer-te més mal en qualsevol moment. Tenen bons tiradors, bons jugadors de pick’n roll i joc interior».

Antecedents / MoraBanc i Reial Madrid s’han arribat a trobar fins en 11 ocasions en competició oficial, sempre a l’ACB en lliga regular. El balanç d’aquests enfrontaments és clar per als blancs, amb només una victòria per part andorrana en les dues etapes del club del Principat a la màxima categoria. Va ser la darrera ocasió de l’anterior etapa, la temporada 95-96, amb victòria per 78-75.

Els entrenadors de la Lliga Endesa donen com a màxim favorit al Reial Madrid



L’ACB va realitzar una enquesta entre els entrenadors dels equips de la Lliga Endesa què no seran a Vitòria per saber que en pensen d’aquesta edició de la Copa del Rei. Tenen molt clar que el Reial Madrid surt com a principal favorit per adjudicar-se el títol. La majoria dels tècnics consultats destaquen el poder del conjunt de la capital espanyola. Carles Duran (RETAbet Bilbao), Jota Cuspinera (Montakit Fuenlabrada), Andreu Casadevall (Tecnyconta Saragossa), Zan Tabak (Reial Betis Energía Plus), Fotis Katsikaris (UCAM Múrcia) i Moncho Fernández (Rio Natura Monbus Obradoiro) no tenen cap mena de dubte que els blancs seran els campions.Diego Ocampo (Divina Seguros Joventut) també el dona com a favorit, però el posa al mateix nivell que l’FC Barcelona Lassa per aixecar el títol. Ibon Navarro (ICL Manresa) també li col·loca l’etiqueta de favorit, però destaca que es tracta d’una edició molt igualada i que podria succeir alguna sorpresa. L’únic entrenador en exposar que el campió serà un altre és Salva Maldonado (Movistar Estudiantes), que aposta pel València Basket, deixant l’equip de Laso com a subcampió. La majoria destaquen com a jugadors més destacats a components de la plantilla madridista, com Llull, Doncic, Carrol, Ayón o Randolph. Entre les sorpreses, Navarro indica que MoraBanc i Tenerife podrien donar la campanada.