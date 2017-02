Notícia Les cotitzacions no pujaran de nou aquesta legislatura El portaveu de l’Executiu diu que el fons de pensions té uns 1.200 milions d’euros El ministre Jordi Cinca, ahir. Autor/a: SFGA/CESTEVE

Durant els pròxims dos anys les cotitzacions no es tornaran a apujar. El ministre portaveu del Govern, Jordi Cinca, va voler tranquil·litzar ahir la massa salarial insistint que en el que queda de legislatura no hi ha cap intenció de tocar el percentatge del 22% de cotització a la CASS: 12 punts a la branca de jubilació i 10 punts a la branca general. «Ara bé, no hem puc aventurar què farà el pròxim govern», va advertir. El ministre ho va aclarir després que el president de la CASS, Jean-Michel Rascagneres, hagi suggerit doblar les cotitzacions.



Cinca va explicar que el fons de pensions està blindat ja que, per llei, «hem fixat que no pot estar per sota dels mil milions d’euros, en el conjunt de les seves reserves; per tant, tots els governs, si s’acosten a aquest límit hauran de prendre mesures perquè no vagi a la baixa». De fet, actualment, «el fons continua creixent i no hem de consumir el fons per pagar les pensions ja que la reserva es troba al voltant dels 1.200 milions d’euros», va aclarir el portaveu governamental. Avui té lloc una roda de premsa de la CASS per informar de la situació del fons de reserva, que Cinca ja va avançar ahir.



«No és cap secret que el nombre de jubilats és ara poc significatiu respecte dels que hi haurà en un futur», va afegir el portaveu, «les característiques del mercat laboral i la història de la CASS fan que encara no hi hagi un nombre elevat de jubilats, i a mesura que cada vegada n’hi hagi més i que l’esperança de vida s’allargui, és evident que afectarà el fons de pensió». Amb tot, és aventurar-se i, ara per ara, no hi ha cap plantejament de tocar les cotitzacions.



Tampoc es tocaran les de la branca general ja que «no té cap sentit mentre no s’implanti la reforma sanitària. Haurem de veure quin impacte tindrà i ja decidirem», va concloure el ministre.