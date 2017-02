L’ambaixada francesa delega les funcions a Madrid i Barcelona

Segons va informar l’Ambaixada de França del Principat d’Andorra, a partir de l’1 de setembre de 2017, l’administració dels francesos registrats al Principat d’Andorra serà transferida al Consolat General de França a Barcelona, amb l’excepció dels assumptes d’estat civil, de nacionalitat i de visats que seran assignats al Consolat General de França a Madrid. Malgrat els canvis, les emergències dels ciutadans francesos residents es continuaran gestionant, evitant així que s’hagin de desplaçar fins a Barcelona o Madrid en casos que requereixin una certa urgència. Les modalitats de la posada en marxa d’aquesta reorganització, però, seran precisades en un breu termini de temps, i els residents seran orientats per facilitar aquesta transició i crear el mínim embolic possible.



Aquests evolució és part d’un ampli moviment de racionalització de la presència consular de França en el món, que va començar fa deu anys i continua el seu curs per estalviar despeses. A través del web www.service-public.fr, actualitzada l’any 2015, la majoria dels procediments administratius i consulars són ara desmaterialitzats i no requereixen desplaçaments. Aquesta racionalització demostra, segons el comunicat, el compromís de les autoritats franceses en el desenvolupament i implementació de les eines administratives modernes.

Proximitat / Per la proximitat amb la frontera francesa, els francesos d’Andorra tenen, a més, la possibilitat de tramitar els seus passaports i targetes d’identitat en qualsevol ciutat de França. Segons especifica l’Ambaixada, aquest canvi en l’organització no afecta la capacitat dels votants inscrits en el cens electoral consular a votar al Principat en les eleccions nacionals franceses presents o futures, així com també per escollir els seus representants a l’exterior.