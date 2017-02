Notícia Constituït el Consell de Dones de l’Alt Urgell Hi són representats els ajuntaments, les associacions de dones i altres institucions L'acte de constitució del Consell de Dones de l'Alt Urgell. Autor/a: CCAU

Aquest dijous s’ha constituït el Consell de Dones de l’Alt Urgell a la seu del Consell Comarcal. La creació d’aquest òrgan està previst al Pla d’Igualtat de la comarca per al quadrienni 2016-2019 i va ser aprovada pel Consell Comarcal el maig de 2016. A l’acte hi van assistir 25 persones, en representació del Consell Comarcal, del Consorci d’Atenció a les Persones, de 13 ajuntaments de la comarca, de les tres associacions de dones i de tots els grups polítics del Consell Comarcal

Jesús Fierro, en tant que president de tots els òrgans que depenen de la corporació i, per tant, president d’aquest ens, va fer la presentació de les seves finalitats, recollides en el Reglament de funcionament, i va parlar d’un Consell de Dones viu i actiu, amb reciprocitat a l’hora de presentar propostes i tirar endavant projectes, que ajudi a sumar, i va fer incís en el fet que el Consell Comarcal pugui recollir les propostes que se’n derivin per fer del territori un lloc més participatiu i plural. Es preveu fer dues sessions anuals com a mínim, prèvies al 8 de març.