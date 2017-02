El pla director d’Arcalís preveu una injecció de 20 milions d’euros

Una inversió de 20 milions d’euros. És la quantitat que el Pla director d’Ordino-Arcalís preveu que s’ha d’injectar al camp de neu per reflotar-lo i assegurar-ne la seva viabilitat. El cònsol major del Comú d’Ordino, Josep Àngel Mortés, president del Consell d’Administració de Secnoa (la societat explotadora d’Arcalís), va presentar ahir els detalls del pla. Amb tot, no va especificar d’on han de sortir aquests 20 milions d’euros.



Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el projecte també inclou la construcció de quatre nous ginys mecànics, un dels quals aniria fins a la zona de la Coma, a 2.220 metres d’altitud. El pla també recomana la remodelació total de l’edifici del restaurant l’Hortell, situat a 1.960 metres d’altitud.

Des del Comú d’Ordino es va fer un pacte per no revelar cap dels detalls que conté el pla director, ja que la setmana que ve, concretament el dimarts 28, es presentarà al poble d’Ordino en un acte públic previst per a les nou del vespre.



El pla presentat ahir podria patir modificacions ja que l’oposició (Liberals d’Andorra+Independents) hi ha presentat alguna esmena. Aquest migdia (13.30 hores) se celebrarà una sessió de consell de comú en què a l’ordre del dia no hi ha previst tractar el tema d’Arcalís. El pacte de silenci s’allargarà fins la setmana que ve.

Millor tard que mai / En l’última sessió de comú, les conselleres de Ld’A+I van argumentar que el pla director de l’estació d’Ordino-Arcalís «arriba una mica tard». Sandra Tudó va dir que «per fer les coses ben fetes per a la pròxima temporada es necessitaria més temps». La consellera va afegir que «no sabem res més, quin tipus d’alternativa tenen, ni si han previst els inversors, ni l’aportació externa». Aquests detalls els hi van revelar ahir. «L’únic que volem és que l’estació tiri endavant, és un atractiu per la a parròquia i Andorra», va defensar Tudó. Amb tot, la consellera liberal va expressar el seu desig perquè «les pèrdues que hi ha no hi fossin i que els diners que el comú hi ha de posar es poguessin revertir a la parròquia i als seus ciutadans».



L’equip de govern del Comú d’Ordino va anunciar a finals del mes de gener passat un pla per reflotar el camp de neu d’Arcalís, un pla que va presentar ahir al Consell d’Administració de Secnoa. En una setmana, el presentarà en una reunió de poble. «Prendrem les decisions en funció del resultat» de la reunió i de les opinions exposades, va explicar aleshores el cònsol Mortés. A més, segons com vagi la reunió de poble, «podria ser que es tirés endavant el pla directament, després de la reunió», i que no sigui necessari organitzar una consulta popular, va afegir el cònsol.



El juny passat, les conselleres de l’oposició, Sandra Tudó i Eva Choy, van informar l’equip de govern que la societat Mountain Peak Developments vol invertir a l’estació d’Arcalís. La possibilitat que aquesta empresa pugui posar diners al camp de neu no està tancada ja que depèn de com es preveu buscar el finançament al Pla director. En el seu dia, les conselleres van instar el comú a les empreses a un concurs públic perquè presentin un projecte per al camp de neu adequat a la llei.



Arcalís és una estació deficitària que necessita reactivar-se i el Comú d’Ordino creu que amb 20 milions d’euros ho farà.