López replica que la crisi està lluny d’haver-se acabat

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López considera que el Govern s’ha «allunyat de la realitat» en anunciar la fi de la crisi econòmica i, per això, ha tramitat una pregunta oral perquè l’Executiu expliqui en el ple del Consell General què entén per «superar la crisi». En l’escrit entrat ahir a Sindicatura, López argumenta que «la realitat és que un volum significatiu de ciutadans tenen molts problemes i molts empresaris ho passen malament» i al seu entendre «s’ha volgut passar un missatge desproporcionat» que evidencia que «l’actual Govern no té una sensibilitat en vers la realitat del dia a dia d’un gran conjunt de ciutadans».



Entre les dades aportades pel socialdemòcrata per replicar l’entusiasme del Govern hi ha les que recull l’últim Observatori, que revela que el 44% de les famílies enquestades no poden fer front a una despesa imprevista superior als 700 euros; les aportades per Càritas, que «situen entre 25 i 40 el nombre de famílies a què ajuda setmanalment a través del Banc d’Aliments» i les facilitades pel departament d’Afers Socials, que indiquen que «anualment s’atenen unes 600 famílies que no tenen prou recursos per pagar-se les despeses bàsiques».



López també recorda les dades recollides en l’estudi Infància en perill a Andorra. Realitats, problemàtiques i noves perspectives, que indiquen que «hi ha 200 infants d’entre 0 i 10 anys en situació de perill», i cita els salaris baixos, les pensions de jubilació i les cotitzacions dels autònoms com altres dels motius pels quals creu que el Govern no té res a celebrar.