Notícia L’Executiu veu amb bons ulls el pla director d’Arcalís Cinca: «Hi ha un problema en l’accés, però no es focalitza a la Massana» El cònsol major d’Ordino presenta el pla d’Arcalís. Autor/a: EMILIO PRENAS

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va especificar ahir que el pla director d’Ordino-Arcalís té un objectiu «compartit per tothom: donar continuïtat i potenciar una eina bàsica en l’economia del país». En aquest sentit, Cinca va felicitar la feina feta i va remarcar que el Govern «donarà suport on calgui», però que el projecte l’haurà de tirar endavant el comú ordinenc.



Precisament, un dels aspectes on l’Executiu podria implicar-se és en el desviament de la Massana que van demanar dimarts diversos ciutadans durant la presentació del pla. En aquest sentit, Cinca va remarcar que aquesta actuació no està contemplada en el pressupost d’enguany però que en un futur es podria estudiar.



En tot cas, Cinca va detallar que és evident que a Ordino-Arcalís «un dels majors problemes és el de l’accés, però no crec que aquest accés estigui focalitzat en la Massana. El problema major és evitar a tota costa que un nombre cada any indeterminat de dies s’acabi tancant l’estació perquè és impossible accedir-hi pels riscos d’allau». En aquesta línia, «el pressupost d’enguany sí contempla una quantitat molt significativa de diners perquè això no succeeixi en un futur».