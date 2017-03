Inici Actualitat

Notícia 15 minuts vitals per salvar vides Un centenar de persones participen en un simulacre de rescat en una allau a Arcalís Simulacre de rescat, ahir a Arcalís. Autor/a: VALLNORD

«A partir dels 15 minuts les probabilitats de trobar víctimes soterrades per allaus cauen en picat», per tant, en un període de temps tan breu «has de trobar la persona, motiu pel qual el paper dels gossos és fonamental». Ho explica el cap de pistes d’Ordino-Arcalís, Albert Reyes, que ahir va liderar la logística del simulacre d’allau que es va organitzar a la zona de les Portelles.



És el tercer simulacre de rescat en allaus dins de domini esquiable que es fa al país, i és una eina indispensable per poder activar els protocols d’actuació amb la major rapidesa i efectivitat possibles, de manera que aquests 15 primers minuts bàsics es gestionin exitosament amb l’objectiu de trobar i salvar possibles persones atrapades. Al simulacre hi van participar un centenar de persones: pisters de Vallnord i Grandvalira, Bombers, Policia, Banders, el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM) i la Creu Roja. També hi van participar bombers de la Val d’Aran i Mossos d’Esquadra, informa l’ANA.



L’allau, que es va fer caure a les 11.30 hores, va atrapar una desena de persones. Els primers en actuar, com marca el protocol, van ser els pisters d’Arcalís, acompanyats de gossos de rescat ensinistrats i de l’aparell Arva. Els pisters són els responsables de determinar si hi ha víctimes atrapades. A continuació es va activar el protocol nacional perquè hi intervinguin tots els implicats. La primera activació va ser la d’un bomber amb un gos, un metge, un infermer del SUM i un policia. En 20 minuts va tenir lloc la segona activació amb la resta de forces especials, Creu Roja i facultatius mèdics.



Els primers 15 minuts són bàsics, tot i que també depèn de les possibles lesions que puguin tenir les víctimes: «Poden morir per tres factors: politraumatisme, asfíxia i hipotèrmia», va precisar el responsable del Grup de suport de muntanya (GSM) del Cos de Bombers, Pere Fortes, i si no pateix cap dels dos primers supòsits, «pot sobreviure més de mitja hora».



Reyes va aprovar el simulacre amb bona nota.