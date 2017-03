El Consell General debatrà la llei de Bombers aquesta primavera

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va anunciar ahir, durant la celebració de la festivitat de Sant Joan de Déu, que la llei de Bombers s’entrarà a tràmit parlamentari al llarg d’aquesta primavera, llavors, els consellers generals hauran de debatre la legislació i votar-ne o no la seva aprovació.



Després de 17 anys, la llei «per fi veurà la llum». I és que el ministre va especificar que des del 2000, aquesta legislació ha estat «molt reclamada». Així com que molts Governs «s’han compromès anteriorment a fer-la –doncs em consta que des d’un passat s’hi ha volgut treballar–, però la llei s’aprovarà ara i després d’un treball d’estira i arronsa».



Amb tot, Espot considera que s’ha acabat conformant un text «molt positiu per al cos de Bombers: els garanteix un estatus, els dóna seguretat jurídica, els permet majors quotes de progressió dins de les seves carreres professionals, els permet actuar fora del territori andorrà i els permet tenir unes normes en matèria de seguretat i salut en el treball –o en matèria sindical– molt més avançades, i tot això és un pas endavant molt significatiu».



En relació a l’aprovació de la llei, el director de Bombers, Joan Carles Recasens, va celebrar la notícia i va especificar que –en termes generals– el cos està d’acord amb el que recull la nova legislació.



Material del cos / L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) ha denunciat que les ambulàncies del cos estan en mal estat.

Al respecte, Espot va voler especificar ahir que el material i els mitjans de transport dels Bombers «estan en perfecte estat. Sense anar més lluny, l’any passat el cos va incorporar dues ambulàncies noves i anem renovant el material amb constància».



En general, «estem fent inversions molt importants de diners en tot el parc de Bombers. Per tant, considero que la queixa de l’ABA –que l’he vist per primera vegada a la premsa, doncs no se m’havia fet arribar mai–, no està gaire fonamentada».



Trencar les desigualtats / Un altre àmbit que es va tractar durant la celebració va ser la voluntat de trencar amb les desigualtats de gènere en professions sovint força dominades pels homes, com la de Bombers.



Al respecte, Espot va detallar que actualment hi ha dos dones al cos del Principat i «tant l’una com l’altra han demostrat àmpliament que poden assumir perfectament les tasques i que les poden fer igual de bé que un home, per tant, des de l’administració pública hem d’adoptar mesures per feminitzar encara més aquelles professions en què les dones estan subrepresentades».

Més plantilla / D’altra banda, Espot va confirmar que ha rebut alguna que altra proposta per incorporar més membres a la plantilla del cos de Bombers i conformar així una «situació ideal, tot i que no estaríem parlant de gaire gent».



Al respecte, «l’obligació del Govern és ponderar tots els interessos en conflicte, i d’una banda hem de garantir un bon servei –que ja l’estem garantint amb el personal que tenim–, però per l’altra, estem en un context de contenció de la despesa pública i pressupostària, per tant, hem de ser molt prudents a l’hora de proveir nous llocs de treball».



Tot i això, Espot va recordar que durant la legislatura passada es van crear 10 places noves de Bombers. Això «demostra que quan ha estat necessari hem fet els esforços que corresponien per dotar el cos de més recursos humans».

Amb tot, el ministre va detallar que ara cal centrar-se més en el cos de Policia i que les «prioritats» estan encarades en aquest, ja que té «més mancances i necessitats».



Per la seva part, Recasens va matisar que a hores d’ara no considera necessari augmentar la plantilla. En tot cas, «caldria més persones si diversos membres tenen una baixa, però no s’ha d’augmentar la plantilla en previsió de suposades baixes», per tant, «a dia d’avui anem bé».



274 incendis extingits i 423 salvaments / Al llarg de l’any passat, els Bombers van extingir 274 incendis i van realitzar 423 salvaments, d’aquests, 131 van ser de muntanya. A més, van fer 3.634 serveis de transport sanitari, 1.702 pràctiques i diverses formacions a 1.260 infants. En total, el cos va realitzar 6.753 serveis, una xifra similar a la del 2015.



D’altra banda, el director del cos especial, Joan Carles Recasens, va incidir en el temps de resposta a la població davant dels serveis: en el cas de zones urbanes és de deu minuts, i per a la resta del país, de quinze. Així mateix, Recasens va especificar que al llarg de l’any passat es va fer un servei cada 78 minuts aproximadament.