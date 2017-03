Notícia Campanya de sensibilització sobre la crisi de refugiats Diversos instituts de l’Alt Urgell han acollit una xerrada La xerrada solidària a l'escola Pau Claris de la Seu d'Urgell Autor/a: Escola Pau Claris

Les voluntàries Agnès Aguilera i Roser Maura, membres de la Plataforma Suport a les Refugiades de l’Alt Urgell, duen a terme des del passat mes de gener als centres educatius de la comarca un seguit de xerrades per fomentar la sensibilització sobre la situació dels refugiats.



La iniciativa s’emmarca en el Servei Itinerari Socioeducatiu (SIS), del qual van se n’han beneficiat les escoles d’Organyà, Coll de Nargó, el Pla de Sant Tirs i Oliana. Les dues joves també han compartit la seves vivències, experiències, records i impressions amb els alumnes i el professorat de l’Escola Pau Claris, l’Escola de Montferrer, l’Institut La Valira i l’Institut Joan Brudieu.



Aquest és un projecte que continuarà ara amb d’altres conferències a l’Escola Albert Vives i el Col·legi La Salle.



La proposta neix de la necessitat de les dues joves de continuar treballant per millorar la situació de les persones migrants en busca de refugi, després de la seva experiència com a voluntàries en camps de refugiats.



Tant Aguilera com Maura agraeixen l’oportunitat que les escoles els estan oferint i valoren l’acció de forma molt positiva, «per la bona resposta dels centres educatius implicats i per la bona rebuda per part dels alumnes» segons informa RàdioSeu.



Mercat Solidari/ La Plataforma destaca de forma especial que arran de la campanya que estan duent a terme, l’alumnat de l’Escola Pau Claris va organitzar el divendres de Carnestoltes un mercat solidari per ajudar els refugiats sirians. Durant l’acte, es van recollir un total de 750 euros.

La iniciativa també s’ha repetit durant el Mercat de les Oportunitats del passat 14 de març a la Seu d’Urgell.