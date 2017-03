El CV Encamp es veu amb opcions d’anar a la fase estatal

No hi ha un altre objectiu que guanyar la fase final i accedir a l’estatal per optar a ser a la Primera Nacional. El CV Encamp afronta dissabte, i fent-ho com a local, el primer pas de cara a l’ascens. S’ho juga al Centre Esportiu del Pas de la Casa.



Jugarà la primera semifinal contra el CV Ametlla del Vallès a les 11.00 hores, mentre que l’altra la disputaran el CV Arenys i el CV Roquetes (13.00 h). La final serà a les 18.00 h. El guanyador disputarà la fase estatal amb els vencedors de Múrcia, Comunitat Valenciana, illes Balears i Aragó, en una competició on hi haurà entre sis i vuit conjunts. Vèncer en aquesta primera fase final és l’objectiu. «L’equip està mentalitzat per guanyar», indica Javi Borrego, president i jugador del CV Encamp. És optimista pel rendiment de l’equip mostrat al llarg de la campanya i admet que «hi ha un percentatge alt que l’equip compleixi el propòsit». Els andorrans hi arriben després d’haver finalitzat primers en el grup campionat de la lliga. En la darrera jornada van vèncer 3-0 al Get Blume Voleibol.



En cas d’obtenir la classificació per a la fase estatal hi ha l’opció de demanar que el Pas de la Casa sigui també la seu de l’esdeveniment. El fet de jugar a aquesta alçada «fa que en sortim beneficiats» respecte a la resta. Es jugarà el 6 i 7 de maig i pujarà el vencedor. El subcampió també tindrà possibilitats, però dependrà dels coeficients respecte els segons de la resta de fases autonòmiques. Pels resultats obtinguts fins el moment, «ha estat una temporada molt bona», superant les diferents lesions que s’han anat produint, i el nivell que presenta fa que sigui «una passada veure l’equip competir». LPer realitat pujar a categoria nacional és un cas que un cop assolida hauran d’afrontar als despatxos, perquè «ara mateix no és assumible pujar» per temes econòmics. Tocarà treballar per trobar subvencions i patrocinadors per a que sigui una realitat si així s’ho guanyen a la pista.