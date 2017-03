Carchat persisteix per no estar una altra temporada en blanc

No vol quedar-se un altre any en blanc. Joan Carchat té ganes de posar-se un altre cop al volant d’un cotxe per competir. I fer-ho en ral·lis. No defalleix i es posa en marxa per poder tancar un programa de cara a aquesta temporada, tot i que és conscient de la problemàtica existent per tal de completar un pressupost per la despesa que suposa sortir en cada prova.



És un pilot competitiu i vol tornar als ral·lis. El 2015 va participar en bona part de les proves del Mundial en la categoria Producció, on va arribar a ser subcampió guanyant diverses curses, però la marxa del principal patrocinador el va condemnar. Banco Madrid va ser intervingut pel Banc d’Espanya i posteriorment l’entitat va presentar concurs de creditors, que va significar la fi del suport econòmic que rebia el pilot andorrà. Després d’una temporada positiva, amb l’equip ACSM Rallye Team, tenien pensat fer un pas endavant i realitzar el calendari al complert, aquesta vegada en WRC2. L’objectiu va ser del tot inviable i no només no va poder fer el programa, sinó que es va quedar sense competir. «No és gens bo que un pilot es quedi sense córrer, però no va poder ser per temes de pressupost», admet Carchat.



Després de tota una temporada en blanc, Carchat no en vol una segona, tot i admetre que «a aquestes alçades encara no tinc res de res. He estat mirant alguna cosa amb algun dels esponsors però no hi ha res ni tancat ni encarat», assegura. Un cop finalitzada la temporada d’esquí a mitjans del mes vinent, que li ocupa la major part del temps en la seva vida laboral, se centrarà més específicament en comprovar quines són les possibilitats de tornar a agafar el cotxes per realitzar especials. «Serà el moment en posar-m’hi de manera més directa i veure si puc fer alguna cosa, o bé quedar-me sense córrer», una opció aquesta última que confia que no es produeixi. Té clar que vol seguir disputant ral·lis, perquè «és el que més m’agrada», descartant del tot les competicions en circuits. La fita se la posa en realitzar el que quedi de calendari del Campionat d’Espanya de ral·lis de terra, i si no és possible fer alguna cursa del Català de l’especialitat. El calendari del Nacional va iniciar-se el passat 10 i 11 de març amb el Ral·li Tierras Altas de Lorca. El segueixen el del Circuit de Navarra (7 i 8 abril), Terra do Agua (26 i 27 de maig), Tierra del Bierzo (30 de juny i 1 de juliol), Ciutat de Cervera (1 i 2 de setembre), Norte de Extremadura (13 i 14 d’octubre), Criterium de Málaga (27 i 28 d’octubre) i Tierra de Pozoblanco (17 i 18 d’octubre).



«Necessito fer alguna cosa, no em vull quedar un altre any sense competir, però tot depèn del tema econòmic», remarca, perquè no vol tornar a passar el mateix que aquesta temporada, ja que «m’apassiona i és el que vull fer». La feina diària laboral no li permet centrar-se en el món del motor, però fora hi ha moments que troba a faltar el fer quilòmetres amb la pressió del cronòmetre. «Sobretot em passa quan miro resums i videos de ral·lis».