Menys hores de classe i més promoció del White Summer

Ahir tocava Consell General dels Joves, el 15è, per fer les seves proposicions de Llei. Qui millor que ells, que ho viuen en primera persona, per opinar sobre coses que s’han de canviar de la seva vida. Curiós, que les dues més votades pel jurat intermedi format pels alumnes participants van ser la demanda de menys hores de classe i la promoció del White Summer. Menys cole i més festa és el que opina la majoria.



Però anem al detall, perquè així és com sona de primeres, però cada proposició té la seva exposició de motius adient que la justifica. L’escola de segona ensenyança de Santa Coloma és la que ha demanat la reducció de la jornada escolar, matisant que volen reduir la jornada dels divendres a la tarda: «Això ja ho realitzem els dimecres i ho valorem positivament, i d’aquesta manera ens permet organitzar la nostra vida escolar amb les activitats extraescolars. A més a més, ens permet disposar de temps lliure», resa el primer paràgraf. S’afegeix: «Els alumnes tindrien més temps per realitzar els deures, ja que a segona ensenyança el treball s’incrementa i això permetria millorar el rendiment acadèmic», asseguren, emparant-se en què hi ha «diferents estudis» que corroboren aquesta teoria.



Per acabar, la clau. La demanda. Jornada intensiva per als divendres fins les dues de la tarda enlloc de partida. «També podrien conciliar la vida laboral», apunten per donar per acabada la proposició de llei.



L’altra més votada va ser la de crear d’un White Summer a Andorra. La idea prové de la Costa Brava (Pals) i es tracta d’un festival d’estiu de 23 dies amb shopping, gastronomia i espectacle. «Hi ha una necessitat important de promoure el patrimoni cultural», presenten abans d’anar a l’assumpte: «La proposició pretén donar a conèixer els músics i artistes del país, les tradicions de cada parròquia i la gastronomia més representantiva».



El cert és que és un esdeveniment enriquidor a nivell social, cultural i econòmic. 5.000 persones va moure la primera edició a Pals. Suculent. Ofereixen com escenaris el Prat del Roure, el Parc Central, el camp o algun pàrquing. Ells també tenen bones idees perquè la seva felicitat sigui també la de tota Andorra. O no seria ideal per promocionar el turisme en temporada baixa?